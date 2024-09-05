Украинцев будут наказывать большими штрафами за отказ предъявить документы ТЦК (видео)

Сотрудники ТЦК могут наложить штраф от 5 100 до 25 500 грн. Если "военкомат" может получить сведения из реестра "Оберіг", то оснований для привлечения лица к админответственности нет.

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В соответствии с новыми нормами Закона Украины №3633-IX, которые вступили в силу 18 мая, военнообязанные мужчины должны иметь с собой военно-учетный документ. Об этом рассказал адвокат Владимир Крекотень.

В военно-учетном документе (ВУД) указана информация о военной специальности, результаты прохождения военно-врачебной комиссии, наличие отсрочки или бронирования от мобилизации.

"Военный билет" или "приписное удостоверение" граждане должны показывать по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектации и соцподдержки (ТЦК и СП) и работника полиции. Военно-учетный документ могут требовать и представители Государственной пограничной службы, но только в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу.

Уполномоченные представители ТЦК и полицейские могут использовать Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" для проверки статуса лица.

Отказ предъявить ВУД: что грозит

В случае отсутствия документа при проверке или же при отказе его предъявлять, сотрудники ТЦК могут вручить повестку для уточнения данных, а также наложить штраф. Его размер колеблется от 5 100 до 25 500 грн, в зависимости от обстоятельств нарушения.

Впрочем, как пояснил адвокат, даже если военнообязанное лицо отказывается предъявить военно-учетный документ по требованию работника ТЦК и СП, для него в некоторых случаях не предусмотрено административное наказание.

Если "военкомат" может получить сведения из реестра "Оберіг", то основания для привлечения лица к административной ответственности отсутствуют из-за примечания к ст. 210 КУоАП. Во всех других случаях, отмечает Владимир Крекотень, военнообязанному лицу грозит штраф.

Напомним, в начале июля ТЦК наложил штраф в 17 тысяч грн на военнообязанного гражданина за отказ предъявить ВУД. Суд "оправдал" мужчину, ведь во время проверки базы данных систем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" было установлено, что он состоит на воинском учете.

Ранее Фокус писал, что суд стал на сторону истца и отменил штраф 25,5 тысяч гривен, который ТЦК наложил на мужчину за то, что тот не сообщил о жене, детях и смене места работы. Как отметили в суде, по новому законодательству человека нельзя штрафовать за несообщение данных, которые и так есть у государства.