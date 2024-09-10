Відстрочка від мобілізації: юрист пояснив, чи можна оформити її дистанційно

За словами Дмитра Соловйова, військовозобовʼязаний має можливість подати заяву та необхідні документи до ТЦК поштою рекомендованим листом з описом вкладень.

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В Україні продовжують діяти режим воєнного стану та загальної мобілізації. Це означає, що чоловіки призовного віку залучаються до лав ЗСУ для оборони країни, проте деякі категорії громадян мають право на відстрочку від служби. Її можна оформити дистанційно, розповів адвокат Дмитро Соловйов.

Згідно з чинним законодавством, деякі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть не бути мобілізованими через стан здоров’я або сімейні обставини. Однак відстрочку необхідно офіційно оформити в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також оновлювати її кожні 90 днів.

Соловйов пояснив, що процес подачі документів на відстрочку можна здійснити онлайн. Для цього потрібно надіслати заяву та документи, які підтверджують право на отримання відстрочки, до ТЦК через пошту.

"Відповідно до пункту 58 Порядку мобілізації громадян, який затверджений постановою Кабміну №560, за наявності підстав для отримання відстрочки від мобілізації військовозобов'язаний особисто подає на ім'я голови ТЦК заяву разом з доказами. Але в жодному нормативно-правовому акті непередбачена необхідність фізичної присутності військовозобов'язаного в ТЦК під час оформлення відстрочки", — наголосив адвокат.

Як отримати відстрочку через пошту

Для оформлення відстрочки поштою військовозобов’язаний має виконати наступні кроки:

зібрати всі документи, що підтверджують право на відстрочку;

зробити їх копії та завірити у нотаріуса;

написати заяву на ім’я голови ТЦК із поясненням причин для відстрочки;

надіслати заяву разом з пакетом документів рекомендованим листом з описом вкладення та зворотнім повідомленням про вручення.

ТЦК та СП мають розглянути таку заявку протягом п’яти робочих днів, відповідно до законодавства.

Нагадаємо, наявність права та відповідних документів не гарантує автоматичного надання відстрочки. Необхідно оформити її у встановленому законодавством порядку.

Волинський окружний адмінсуд постановив, що у разі наявності права на відстрочку від призову на військову службу проходження медичного огляду не є необхідним та доцільним.