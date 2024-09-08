В Україні можуть мобілізувати попри право на відстрочку: у ТЦК пояснили чому (відео)

У Тернопільському обласному ТЦК зазначили, що наявність права та відповідних документів не гарантує автоматичного надання відстрочки. Для її отримання необхідно вчиняти "активні дії".

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Військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, але не оформили її в належному порядку, можуть бути мобілізовані на загальних підставах. Про це заявив начальник юридичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП Роман Грунда.

За його словами, члени сім'ї часто звертаються до ТЦК з приводу того, що їх синів або чоловіків призивають на військову службу під час мобілізації на особливий період і, на їхню думку, ті мали право на відстрочку. Наявність права на відстрочку ще не гарантує того, що особа цю відстрочку отримає, зазначив Грунда.

"Для того, щоб особа отримала право на відстрочку й оформила їх у встановленому законодавством порядку потрібно, щоб особи вчиняли активні дії щодо оформлення цієї відстрочки", — сказав він.

Для отримання відстрочки необхідно:

Зібрати всі необхідні документи відповідно до постанови КМУ №560 "Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації". Особисто з’явитися до ТЦК за місцем перебування на обліку або за місцем реєстрації. Подати документи на розгляд комісії при ТЦК. Дочекатися рішення комісії щодо надання або відмови у відстрочці.

Грунда пояснив, коли особа вже призивається на військову службу її статус з військовозобов'язаного міняється на статус військовослужбовця. Цей статус регулюється вже іншим законодавством. Це означає, що така особа вже не може оформити відстрочку.

Він нагадав, що відстрочка від призову надається з різних причин, таких як сімейні обставини, стан здоров'я, здобуття освіти або продовження професійної діяльності.

Нагадаємо, у вересні студенти-чоловіки мають підтвердити своє право на відстрочку. Для цього необхідно подати відповідну довідку до ТЦК. Її видають в деканаті навчального закладу.

Українські студенти можуть виїжджати за кордон на навчання, але за певних обставин.