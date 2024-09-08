В Украине могут мобилизовать несмотря на право на отсрочку: в ТЦК объяснили почему (видео)

В Тернопольском областном ТЦК отметили, что наличие права и соответствующих документов не гарантирует автоматического предоставления отсрочки. Для ее получения необходимо совершать "активные действия".

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Военнообязанные, которые имеют право на отсрочку, но не оформили ее в надлежащем порядке, могут быть мобилизованы на общих основаниях. Об этом заявил начальник юридической службы Тернопольского областного ТЦК и СП Роман Грунда.

По его словам, члены семьи часто обращаются в ТЦК по поводу того, что их сыновей или мужей призывают на военную службу во время мобилизации на особый период и, по их мнению, те имели право на отсрочку. Наличие права на отсрочку еще не гарантирует того, что лицо эту отсрочку получит, отметил Грунда.

"Для того, чтобы лицо получило право на отсрочку и оформило их в установленном законодательством порядке нужно, чтобы лица совершали активные действия по оформлению этой отсрочки", — сказал он.

Для получения отсрочки необходимо:

Собрать все необходимые документы в соответствии с постановлением КМУ №560 "О порядке проведения призыва на военную службу по мобилизации". Лично явиться в ТЦК по месту пребывания на учете или по месту регистрации. Подать документы на рассмотрение комиссии при ТЦК. Дождаться решения комиссии о предоставлении или отказе в отсрочке.

Грунда объяснил, когда лицо уже призывается на военную службу его статус с военнообязанного меняется на статус военнослужащего. Этот статус регулируется уже другим законодательством. Это означает, что такое лицо уже не может оформить отсрочку.

Он напомнил, что отсрочка от призыва предоставляется по разным причинам, таким как семейные обстоятельства, состояние здоровья, получение образования или продолжение профессиональной деятельности.

Напомним, в сентябре студенты-мужчины должны подтвердить свое право на отсрочку. Для этого необходимо подать соответствующую справку в ТЦК. Ее выдают в деканате учебного заведения.

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