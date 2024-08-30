Мобилизация студентов в сентябре: кого могут призвать в ВСУ

Мобилизовать могут даже студентов дневной формы обучения, если они не выполнят ряд условий.

Related video

Согласно закону о мобилизации в Украине, который вступил в силу 18 мая 2024 года, большинство мужчин-студентов имеют право на отсрочку и могут быть призваны в ряды ВСУ только добровольно. Однако есть несколько условий, при которых ученика могут законно призвать в армию. Об этом пишет УНИАН.

С началом учебного года, в сентябре, студенты-мужчины должны подтвердить свое право на отсрочку. Они должны подать соответствующую справку в ТЦК. Ее выдают в деканате учебного заведения. В случае отсутствия документа военкомат не сможет продлить студенту отсрочку. В большинстве вузов это необходимо сделать до 1 октября.

Право на отсрочку в сентябре имеют студенты, которые:

учатся на дневной или дуальной форме в высших или профессионально-технических заведениях;

получают свое первое высшее образование;

получают степень, выше той, что уже имеют.

Кроме того, в армию не призывают ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, независимо от формы обучения (бюджет или контракт).

Не подлежат мобилизации педагоги. В частности от мобилизации освобождаются научные и научно-педагогические работники вузов, техникумов, колледжей и научных учреждений, которые имеют научную степень.

Педагоги ПТУ могут получить отсрочку только при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Кто потеряет отсрочку и может быть мобилизован

Согласно закону, студенты теряют право на отсрочку от мобилизации, если:

учатся на вечерней или заочной форме;

получают не первое высшее образование;

получают образование, ниже уже имеющегося;

отказываются от прохождения общевойсковой подготовки (в этом случае их исключают из вуза).

На период каникул отсрочка сохраняется, если студент переходит с одного курса на другой. Однако, если он поступает на высший уровень через вступительную кампанию, то во время перерыва между семестрами он не считается студентом и может быть призван.

Подлежат ли мобилизации студенты, которым более 30 лет

В 2023 году депутаты зарегистрировали законопроект, который предусматривает лишение студентов-мужчин права на отсрочку по достижении 30 лет. Однако закон пока еще не был принят. Поэтому в 2024 году мужчин в возрасте 30 лет и старше, которые получают непрерывное первое высшее образование, по-прежнему не будут призывать.

Ранее Кабинет министров Украины также принял постановление, согласно которому украинцы смогут проверить наличие повесток от ТЦК через мобильное приложение "Резерв+".