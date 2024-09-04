Могут ли студенты до 25 лет выехать на учебу за границу: юрист назвала условия

Украинские студенты могут выезжать за границу на обучение, но при определенных обстоятельствах. Кроме того, что нужно быть студентом высшего учебного заведения, необходимо соответствовать еще нескольким условиям.

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Во время войны студенты высших учебных заведений, которые по возрасту не подлежат мобилизации, могут выезжать за границу при определенных обстоятельствах. Юрист Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова разъяснила в комментарии "РБК-Украина", имеют ли право украинские студенты до 25 лет вернуться за границу на учебу.

Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы Украины во время военного положения возможен только при определенных условиях. Это касается и студентов, которые учатся за рубежом и планируют вернуться на учебу после пребывания в Украине.

Как отмечает Воронкова, в соответствии с правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением КМУ от 27.05.1995 №57, украинские мужчины могут выезжать за границу для продолжения обучения при условии выполнения определенных требований:

иметь возраст от 18 до 22 лет;

не подлежать мобилизации;

учиться на бакалавриате или магистратуре (для определенных специальностей) и участвовать в программе академической мобильности на один семестр.

При условии выполнения этих требований, наличия актуальных документов и обновления данных в ТЦК и СП, или через соответствующие приложения, студент может вернуться в Украину и впоследствии выехать снова на обучение за границу, пояснила юрист.

Напомним, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет по закону не подлежат мобилизации. Однако есть определенные категории, которые все-таки могут получить повестки.

Украинцы, у которых после мобилизации ухудшилось состояние здоровья, имеют право на увольнение.