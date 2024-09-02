Мобилизация в сентябре: кого призовут осенью и касается ли это лиц младше 25 лет

Согласно действующему законодательству, лица до 25 лет считаются призывниками, а не военнообязанными. Однако есть определенные категории, которые могут получить повестки.

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В Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация. Верховная Рада продлила действие военного положения до 9 ноября 2024 года. Сейчас призыву подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Это касается тех, кто не имеет медицинских противопоказаний или права на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам или по другим причинам. Фокус объясняет, как будет продолжаться мобилизация в сентябре в Украине.

Мобилизация в сентябре — кого призовут в ВСУ

С 1 сентября 2024 года будут призывать несколько категорий мужчин:

мужчины от 18 до 60 лет: если они здоровы и имеют боевой опыт.

мужчины от 25 до 60 лет: если они здоровы, но ранее не принимали участия в боевых действиях.

мужчины, ранее признанные ограниченно годными. Они должны пройти повторную медкомиссию до 4 февраля 2025 года. Если их признают здоровыми, их могут мобилизовать.

мужчины, снятые с воинского учета. Если они здоровы, их также могут призвать после повторной медкомиссии до 4 февраля 2025 года.

Все мужчины от 18 до 60 лет, которые имеют удовлетворительное состояние здоровья, могут быть мобилизованы. Тем, кто сомневается в своем состоянии здоровья или статусе, рекомендуется обратиться в военкомат и пройти повторную ВВК.

Мобилизация в сентябре — могут ли мобилизовать до 25 лет

Украинцы в возрасте от 18 до 25 лет по закону не подлежат мобилизации. Однако существуют определенные категории, которые могут получить повестки:

Молодые офицеры. Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые учились на военной кафедре и имеют офицерское звание, могут быть призваны, если они не продолжают обучение в магистратуре.

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые учились на военной кафедре и имеют офицерское звание, могут быть призваны, если они не продолжают обучение в магистратуре. Демобилизованные. Те, кто уже отслужил срочную службу в армии, также могут подпадать под мобилизацию. Единственное исключение — те, кто демобилизовался недавно; их могут призвать только через год после демобилизации.

Те, кто уже отслужил срочную службу в армии, также могут подпадать под мобилизацию. Единственное исключение — те, кто демобилизовался недавно; их могут призвать только через год после демобилизации. Те, кто ранее был непригодным. Даже если человек ранее был признан непригодным к службе, он должен пройти повторную медицинскую комиссию до 4 февраля 2025 года. Если его признают здоровым, его могут мобилизовать.

Напомним, мобилизация женщин в Украине остается добровольной. Медицинских работниц также не могут призвать на службу без их согласия.

В сентябре студенты-мужчины должны подтвердить свое право на отсрочку. Необходимо подать соответствующую справку в ТЦК. Ее выдают в деканате учебного заведения.