Мобілізація у вересні: кого призвуть восени і чи стосується це молодших за 25 років

Згідно з чинним законодавством, особи до 25 років вважаються призовниками, а не військовозобов'язаними. Однак є певні категорії, які можуть отримати повістки.

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В Україні продовжує діяти загальна мобілізація. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану до 9 листопада 2024 року. Наразі призову підлягають усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Це стосується тих, хто не має медичних протипоказань або права на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами чи з інших причин. Фокус пояснює, як триватиме мобілізація у вересні в Україні.

Мобілізація у вересні — кого призвуть до ЗСУ

З 1 вересня 2024 року будуть призивати кілька категорій чоловіків:

чоловіки від 18 до 60 років: якщо вони здорові та мають бойовий досвід.

чоловіки від 25 до 60 років: якщо вони здорові, але раніше не брали участі у бойових діях.

чоловіки, раніше визнані обмежено придатними. Вони мають пройти повторну медкомісію до 4 лютого 2025 року. Якщо їх визнають здоровими, їх можуть мобілізувати.

чоловіки, зняті з військового обліку. Якщо вони здорові, їх також можуть призвати після повторної медкомісії до 4 лютого 2025 року.

Усі чоловіки від 18 до 60 років, які мають задовільний стан здоров'я, можуть бути мобілізовані. Тим, хто сумнівається у своєму стані здоров'я або статусі, рекомендується звернутися до військкомату та пройти повторну ВЛК.

Мобілізація у вересні — чи можуть мобілізувати до 25 років

Українці віком від 18 до 25 років за законом не підлягають мобілізації. Однак існують певні категорії, які можуть отримати повістки:

Молоді офіцери. Чоловіки віком від 18 до 25 років, які навчалися на військовій кафедрі та мають офіцерське звання, можуть бути призвані, якщо вони не продовжують навчання в магістратурі.

Чоловіки віком від 18 до 25 років, які навчалися на військовій кафедрі та мають офіцерське звання, можуть бути призвані, якщо вони не продовжують навчання в магістратурі. Демобілізовані. Ті, хто вже відслужив строкову службу в армії, також можуть підпадати під мобілізацію. Єдине виключення — ті, хто демобілізувався нещодавно; їх можуть призвати тільки через рік після демобілізації.

Ті, хто вже відслужив строкову службу в армії, також можуть підпадати під мобілізацію. Єдине виключення — ті, хто демобілізувався нещодавно; їх можуть призвати тільки через рік після демобілізації. Ті, хто раніше був непридатним. Навіть якщо чоловік раніше був визнаний непридатним до служби, він має пройти повторну медичну комісію до 4 лютого 2025 року. Якщо його визнають здоровим, його можуть мобілізувати.

Нагадаємо, мобілізація жінок в Україні залишається добровільною. Медичних працівниць також не можуть призвати на службу без їхньої згоди.

У вересні студенти-чоловіки мають підтвердити своє право на відстрочку. Необхідно подати відповідну довідку до ТЦК. Її видають в деканаті навчального закладу.