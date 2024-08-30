Мобілізація жінок у вересні: кого можуть призвати до армії і за що загрожує штраф

Жінки-медики мають стати на військовий облік, але це не означає їхню автоматичну мобілізацію. Генштабу необхідно знати точну кількість медиків, яка перебуває у резерві.

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У вересні мобілізація в Україні продовжується згідно з законом №10449, який набув чинності 18 травня. Окремі положення документа стосується і жінок. Фокус з'ясував, чи передбачена мобілізація жінок цієї осені та за яких умов їх можуть оштрафувати за порушення військового обліку.

Мобілізація жінок в Україні залишається виключно добровільною. Навіть медичних працівниць не можуть призвати на службу без їхньої згоди.

Згідно з першою статтею закону про мобілізацію, порядок військового обліку восени залишився без змін. Жінки-медики зобов'язані ставати на військовий облік, представниці інших професій можуть робити це добровільно.

Мобілізація жінок у вересні: які штрафи

У вересні жінки-медики можуть отримати штрафи, якщо вони не оновили свої дані у територіальних центрах комплектування (ТЦК) у період з 16 травня по 16 липня. Розмір штрафу за неоновлення даних аналогічний штрафам для чоловіків і становить від 17 до 25 тисяч гривень.

Відмова у підписанні військового контракту: причини

Жінкам, які добровільно виявили бажання підписати військовий контракт, можуть відмовити. Причинами для відмови є:

наявність трьох дітей;

наявність дитини з інвалідністю або прийомної дитини до 18 років;

наявність чоловіка чи батьків з інвалідністю;

статус матері-одиначки;

якщо жінка є студенткою або заброньована на роботі.

Також закон скасовує строкову службу і запроваджує базову військову підготовку для чоловіків віком від 18 до 25 років. Жінки можуть проходити цю підготовку добровільно.

Обов'язковий військовий облік для жінок: хто підпадає

Військовий облік є обов'язковим для жінок, які здобувають медичну освіту. Це стосується таких спеціальностей:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

патологія;

токсикологія;

фармакологія;

фізіологія та епідеміологія.

Однак взяття жінок на військовий облік не означає автоматичну мобілізацію. Це потрібно для того, щоб Генштаб мав точне уявлення про кількість медичних працівників у резерві.

Виїзд за кордон жінок-медиків

За інформацією Державної прикордонної служби, жінки-медики, які стоять на військовому обліку, можуть виїжджати за кордон. Заборона на перетин кордону стосується лише жінок, які вже є військовослужбовцями, та державних службовців.

Нагадаємо, 8 категорій громадян не зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Натомість таке право набули ті військовозобов’язані, у яких загинув або зник безвісти неповнорідний брат чи сестра під час війни.