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Мобілізація жінок у вересні: кого можуть призвати до армії і за що загрожує штраф

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Фото: Слово і Діло | Мобілізація жінок у вересні: що зміниться

Жінки-медики мають стати на військовий облік, але це не означає їхню автоматичну мобілізацію. Генштабу необхідно знати точну кількість медиків, яка перебуває у резерві.

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У вересні мобілізація в Україні продовжується згідно з законом №10449, який набув чинності 18 травня. Окремі положення документа стосується і жінок. Фокус з'ясував, чи передбачена мобілізація жінок цієї осені та за яких умов їх можуть оштрафувати за порушення військового обліку.

Мобілізація жінок в Україні залишається виключно добровільною. Навіть медичних працівниць не можуть призвати на службу без їхньої згоди.

Згідно з першою статтею закону про мобілізацію, порядок військового обліку восени залишився без змін. Жінки-медики зобов'язані ставати на військовий облік, представниці інших професій можуть робити це добровільно.

Мобілізація жінок у вересні: які штрафи

У вересні жінки-медики можуть отримати штрафи, якщо вони не оновили свої дані у територіальних центрах комплектування (ТЦК) у період з 16 травня по 16 липня. Розмір штрафу за неоновлення даних аналогічний штрафам для чоловіків і становить від 17 до 25 тисяч гривень.

Відмова у підписанні військового контракту: причини

Жінкам, які добровільно виявили бажання підписати військовий контракт, можуть відмовити. Причинами для відмови є:

  • наявність трьох дітей;
  • наявність дитини з інвалідністю або прийомної дитини до 18 років;
  • наявність чоловіка чи батьків з інвалідністю;
  • статус матері-одиначки;
  • якщо жінка є студенткою або заброньована на роботі.

Також закон скасовує строкову службу і запроваджує базову військову підготовку для чоловіків віком від 18 до 25 років. Жінки можуть проходити цю підготовку добровільно.

Обов'язковий військовий облік для жінок: хто підпадає

Військовий облік є обов'язковим для жінок, які здобувають медичну освіту. Це стосується таких спеціальностей:

  • фізична терапія;
  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров'я;
  • фізична реабілітація;
  • промислова фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санітарія та експертиза;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • патологія;
  • токсикологія;
  • фармакологія;
  • фізіологія та епідеміологія.

Однак взяття жінок на військовий облік не означає автоматичну мобілізацію. Це потрібно для того, щоб Генштаб мав точне уявлення про кількість медичних працівників у резерві.

Виїзд за кордон жінок-медиків

За інформацією Державної прикордонної служби, жінки-медики, які стоять на військовому обліку, можуть виїжджати за кордон. Заборона на перетин кордону стосується лише жінок, які вже є військовослужбовцями, та державних службовців.

Нагадаємо, 8 категорій громадян не зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Натомість таке право набули ті військовозобов’язані, у яких загинув або зник безвісти неповнорідний брат чи сестра під час війни.