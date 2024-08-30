Мобілізація жінок у вересні: кого можуть призвати до армії і за що загрожує штраф
Жінки-медики мають стати на військовий облік, але це не означає їхню автоматичну мобілізацію. Генштабу необхідно знати точну кількість медиків, яка перебуває у резерві.
У вересні мобілізація в Україні продовжується згідно з законом №10449, який набув чинності 18 травня. Окремі положення документа стосується і жінок. Фокус з'ясував, чи передбачена мобілізація жінок цієї осені та за яких умов їх можуть оштрафувати за порушення військового обліку.
Мобілізація жінок в Україні залишається виключно добровільною. Навіть медичних працівниць не можуть призвати на службу без їхньої згоди.
Згідно з першою статтею закону про мобілізацію, порядок військового обліку восени залишився без змін. Жінки-медики зобов'язані ставати на військовий облік, представниці інших професій можуть робити це добровільно.
Мобілізація жінок у вересні: які штрафи
У вересні жінки-медики можуть отримати штрафи, якщо вони не оновили свої дані у територіальних центрах комплектування (ТЦК) у період з 16 травня по 16 липня. Розмір штрафу за неоновлення даних аналогічний штрафам для чоловіків і становить від 17 до 25 тисяч гривень.
Відмова у підписанні військового контракту: причини
Жінкам, які добровільно виявили бажання підписати військовий контракт, можуть відмовити. Причинами для відмови є:
- наявність трьох дітей;
- наявність дитини з інвалідністю або прийомної дитини до 18 років;
- наявність чоловіка чи батьків з інвалідністю;
- статус матері-одиначки;
- якщо жінка є студенткою або заброньована на роботі.
Також закон скасовує строкову службу і запроваджує базову військову підготовку для чоловіків віком від 18 до 25 років. Жінки можуть проходити цю підготовку добровільно.
Обов'язковий військовий облік для жінок: хто підпадає
Військовий облік є обов'язковим для жінок, які здобувають медичну освіту. Це стосується таких спеціальностей:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров'я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- патологія;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіологія та епідеміологія.
Однак взяття жінок на військовий облік не означає автоматичну мобілізацію. Це потрібно для того, щоб Генштаб мав точне уявлення про кількість медичних працівників у резерві.
Виїзд за кордон жінок-медиків
За інформацією Державної прикордонної служби, жінки-медики, які стоять на військовому обліку, можуть виїжджати за кордон. Заборона на перетин кордону стосується лише жінок, які вже є військовослужбовцями, та державних службовців.
Нагадаємо, 8 категорій громадян не зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Натомість таке право набули ті військовозобов’язані, у яких загинув або зник безвісти неповнорідний брат чи сестра під час війни.