Мобілізація в Україні: хто втратив право на відстрочку (перелік)

Серед тих, хто не зможе отримати відстрочку, люди зі статусом "обмежено придатний", а також особи, які працюють на підприємствах Міноборони.

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21 серпня Верховна Рада ухвалила закон №11391, з набуттям чинності якого деякі категорії військовозобов’язаних втратять право на відстрочку, яким користувалися раніше. Водночас одна група чоловіків призовного віку, навпаки, отримала таке право. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

27 серпня документ направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Хто втратив відстрочку?

Згідно з новим законодавством, відстрочку більше не отримають 8 категорій громадян:

Студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми навчання, а також ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту.

Багатодітні батьки, які мають заборгованість з аліментів.

Особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи.

Батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не померла, не зникла безвісти або не відбуває покарання.

Чоловіки, які доглядають за людьми з інвалідністю I та II групи, якщо в родині є інші працездатні члени.

Особи, які працюють на підприємствах та в організаціях Міністерства оборони.

Люди зі статусом "обмежено придатний" через скасування цієї категорії.

Чоловіки, які після повторного медичного огляду були визнані здоровими (ті, що мають свідоцтва про інвалідність I та II групи, видані після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медичний огляд знову).

Натомість ті військовозобов’язані, у яких загинув або зник безвісти неповнорідний брат чи сестра під час війни, отримали право на відстрочку. Раніше це стосувалося лише повнорідних родичів.

Нагадаємо, у Києві цілодобово працюватимуть ВЛК. У КМВА такі зміни пояснили необхідністю "забезпечити відповідну пропускну спроможність об’єднаних центрів мобілізації".

Раніше Фокус пояснював, кого торкнуться зміни, ухвалені Кабміном, щодо надання відстрочки від мобілізації.