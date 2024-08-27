Нові правила відстрочки від мобілізації: що змінює остання постанова Кабміну

Кабінет Міністрів України ухвалив нові зміни до порядку надання відстрочки від мобілізації. Передбачається, що нові правила зроблять процедуру отримання відстрочки значно простішою та швидшою. Фокус розповідає, кого торкнуться зміни і яки документи тепер необхідні.

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Кабінет Міністрів затвердив Постанову №930 від 16 серпня 2024 року, спрямовану на спрощення процедури отримання відстрочки для військовозобов'язаних. Але зміни торкнуться лише тих, хто здійснює догляд за рідними з інвалідністю. Тепер вони зможуть оформити відстрочку швидше та з меншою кількістю бюрократичних процедур.

Юристка ГО "Юридична сотня" Ольга Марко розповіла Фокусу, що саме зміниться і які документи тепер необхідно мати, щоб оформити відстрочку від мобілізації.

Відстрочка від мобілізації через інвалідність батьків

Право на відстрочку від служби мають військовозобов’язані, якщо один з їхніх батьків або один з батьків їхньої дружини (чоловіка) має інвалідність I чи II групи. Відстрочку надають, якщо немає інших людей, які б мали утримувати таких батьків за законом, за винятком випадків, коли ці люди самі є інвалідами, потребують постійного догляду, під арештом або відбувають покарання. Ба більше, особа з інвалідністю має подавати заяву і визначати, хто саме отримає цю відстрочку, якщо в родині є кілька військовозобов’язаних.

"Раніше до цієї підстави потрібні були документи, які стосувалися догляду за такими батьками (своїми чи дружини), тоді як норма закону подібної згадки не містить. Відтепер потрібно подати лише документи, які підтверджують інвалідність батьків, а також відсутність інших членів сім’ї, які зобов’язані саме утримувати, а не доглядати таких батьків", — пояснює Ольга Марко.

Документи, які необхідні для отримання відстрочки від мобілізації через інвалідність батьків:

Підтвердження інвалідності:

довідка до акту огляду МСЕК,

або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус,

або пенсійне посвідчення,

чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України,

або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Заява особи з інвалідністю із зазначенням ПІБ особи, яку вона обирає для свого утримання.

Документи для підтвердження родинних зв’язків:

Для батьків: свідоцтво про народження.

Для батьків дружини (чоловіка): свідоцтво про народження дружини (чоловіка) та свідоцтво про шлюб.

Документи про неможливість утримання іншими особами:

довідка МСЕК,

висновок ЛКК про потребу в постійному догляді,

документ про перебування під арештом (крім домашнього) або відбування покарання.

Відстрочка від мобілізації по догляду

Право на відстрочку мають зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду, померла (загинула), визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд), які потребують постійного догляду.

Військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворим батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), зазначають у заяві про відсутність інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд за хворим батьком чи матір’ю дружини (чоловіка).

Військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю, не зазначають у заяві інформацію про інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

"Закон розмежовує догляд за дружиною (чоловіком)/дитиною/своїми батьками та догляд за батьками дружини. Перший випадок не містить жодних додаткових умов, які мають бути враховані при наданні відстрочки, а при догляді за батьками дружини такі умови встановлені. Раніше порядок не враховував цей момент і містив єдиний алгоритм та перелік документів для отримання відстрочки по обох випадках, що суперечило закону. Тепер цю ситуацію виправили і військовозобов’язаним, які здійснюють догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю, більше не потрібно доводити відсутність інших членів сім’ї, які могли б також здійснювати цей догляд", — розповідає Фокусу Ольга Марко.

Документи, які необхідні для отримання відстрочки по догляду:

Документи, що підтверджують родинні зв’язки:

свідоцтво про народження для батьків або дітей;

свідоцтво про шлюб для дружини/чоловіка.

Для догляду за батьками дружини/чоловіка:

свідоцтво про шлюб та свідоцтво про народження дружини/чоловіка;

документи, що підтверджують неможливість іншого постійного догляду: висновок МСЕК або ЛКК про потребу постійного догляду іншого члена сім’ї; свідоцтво про смерть або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти; рішення суду про визнання безвісно відсутнім або померлим;

довідка про отримання допомоги, надбавки або акт про встановлення факту постійного догляду.

Довідка до акту огляду МСЕК або висновок ЛКК про потребу в постійному догляді.

Відстрочка від мобілізації для догляду за особою другого ступеня споріднення

Право на відстрочку мають члени родини другого ступеня споріднення, які постійно доглядають за особою з інвалідністю I або II групи. Це право надається тільки одному доглядачу, якщо немає членів родини першого ступеня споріднення, або якщо ці члени самі потребують постійного догляду (підтвердженого медичною комісією).

Якщо немає членів родини першого та другого ступеня споріднення, відстрочка може бути надана членам родини третього ступеня.

"Раніше вимагалося подання окремої заяви від особи, яка потребує догляду, де необхідно було вказати відсутність інших членів сім’ї, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані її утримувати, чи інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд, що не відповідало формулюванню підстави для відстрочки, наведеному в законі. Відтепер є вказівка лише про можливість здійснення догляду з уточненням ступенів спорідненості", — продовжує юристка.

Для військовозобов’язаного, який постійно доглядає за членом родини другого ступеня споріднення з інвалідністю I чи II групи, потрібні такі документи:

Документи, що підтверджують родинні зв’язки другого ступеня споріднення (рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки).

Документи, що підтверджують неможливість догляду членами родини першого ступеня (батьки, чоловік/дружина, діти):

довідка МСЕК або висновок ЛКК про потребу члена родини першого ступеня споріднення в постійному догляді;

документи про отримання компенсації або акт про постійний догляд.

Ті самі документи потрібні і для тих, хто здійснює постійний догляд за членом третього ступеня споріднення з інвалідністю I чи II групи.

Документи про інвалідність особи, за якою здійснюється догляд:

довідка МСЕК,

або посвідчення інвалідності,

або пенсійне посвідчення,

чи посвідчення про соціальну допомогу,

довідка для отримання пільг для осіб з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи допомогу.

У документах повинна бути вказана група та причина інвалідності.

Також новою Постановою були внесені деякі зміни до переліку документів, які слід подати для отримання відстрочки усиновлювачам, на утриманні яких перебуває дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, патронатним вихователям, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або позбавлена (позбавлені) батьківського піклування, віком до 18 років.

"Відтепер не потрібно подавати свідоцтво про народження такої дитини. Крім цього, для патронатних вихователів, прийомних батьків та батьків-вихователів єдиним документом (крім того, що підтверджує статус дитини) є відповідний договір, форми яких затверджені постановами КМУ (№ 893, 565, 564) на кожен випадок окремо", — каже Ольга Марко.

Раніше Фокус писав, якщо ви отримали повістку для проходження ВЛК або оновлення даних, необхідно одразу звернутися до ТЦК та СП із заявою на відстрочку.

Також Фокус повідомляв, що в "Резерв+" з'явиться можливість відредагувати місце проживання та іншу контактну інформацію, якщо вона змінилася. Військовозобов'язані, які з моменту останнього оновлення даних переїхали, зможуть актуалізувати свої дані.