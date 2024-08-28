У Києві цілодобово працюватимуть ВЛК: у столиці реорганізували роботу центрів мобілізації

Рада оборони Києва оновила склад адміністрацій центрів мобілізації, які будуть укомплектовані фахівцями з РДА, ТЦК та СП, поліції та медичних установ.

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У Києві підвищують ефективність роботи центрів мобілізації. Військово-лікарські комісії (ВЛК) у столиці тепер працюватимуть цілодобово. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА) після засідання Ради оборони міста Києва.

Серед питань, які розглядалися, було забезпечення безперебійної роботи об'єднаних центрів мобілізації.

У результаті засідання було уточнено склад адміністрацій центрів, які будуть укомплектовані фахівцями з районних державних адміністрацій (РДА) Києва, районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також управлінь Головного управління Національної поліції у місті Києві. До складу адміністрацій також включені відділи охорони здоров'я, які будуть координувати роботу лікарів, задіяних у військово-лікарських комісіях.

Мета цих заходів — покращити організацію медичних оглядів і "професійно-психологічного відбору у визначені терміни, щоб забезпечити відповідну пропускну спроможність об’єднаних центрів мобілізації".

"Звернута увага на ефективну роботу військово-лікарських комісій для забезпечення цілодобового проведення медичних оглядів та гарантованого проведення заходів мобілізації", — повідомили в КМВА.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали голову ВЛК, який допомагав військовозобов'язаним виїхати з країни.

7 серпня президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження в Україні режиму воєнного стану та мобілізації до 9 листопада.