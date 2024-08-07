В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію: Зеленський підписав закони

Відповідні закони повернуто з підписом від очільника держави. Воєнний стан та мобілізація в Україні діятимуть до 9 листопада.

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Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження в Україні режиму воєнного стану та загальної мобілізації. Про це йдеться у картках законів №11433 та №11434 на сайті парламенту.

"Повернуто з підписом від Президента України", — йдеться у описі стану документів.

Відповідно до процедури, перед цим Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану на 90 днів, з 12 серпня по 9 листопада. Тобто, воєнний стан та мобілізація в Україні ще діятимуть до 9 листопада.

Востаннє Володимир Зеленський підписував закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації у травні, до 11 серпня.

Раніше народний депутат Федір Веніславський зазначив, що без скасування правового режиму воєнного стану проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в Україні є неможливим. Влада не зможе гарантувати безпеку всіх учасників виборчого процесу не лише у прифронтових зонах, а навіть у Києві.

23 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Україні проведуть вибори лише після офіційного закінчення війни з Росією. Він наголосив, що вибори стануть можливі лише після завершення війни, яке буде юридично зафіксовано, та припинення воєнного стану в країні.