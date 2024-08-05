Проведення виборів в Україні в умовах війни: у "Слузі народу" пояснили, чи можливо це і чому

Народний депутат Федір Веніславський зазначив, що без скасування правового режиму воєнного стану проведення президентських, парламентських і місцевих виборів є неможливим і небезпечним.

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Жодних сумнівів щодо легітимності президента України Володимира Зеленського немає і не може бути. Згідно з Конституцією України, вибори в країні в умовах війни є неможливими. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю OBOZ.UA.

Він пояснив, чому Конституційний суд України не дав роз'яснення щодо виборів в умовах воєнного стану. За його словами, для того, щоб суд розглянув це питання, до нього має звернутися відповідний суб'єкт права на конституційне подання чи звернення. Наразі жодного такого звернення не надходило.

Веніславський зазначив, що західні партнери України перестали обговорювати питання виборів під час воєнного стану після того, як українські експерти пояснили їм ситуацію, посилаючись на Конституцію.

"Стаття 108 Конституції України говорить про те, що президент продовжує виконувати свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України. Це означає, що жодних сумнівів щодо легітимності нинішнього президента немає і бути не може", — сказав народний депутат.

На питання про те, що робити з виборами, якщо війна затягнеться на кілька років, Веніславський відповів, що без скасування правового режиму воєнного стану проведення президентських, парламентських та місцевих виборів є неможливим та небезпечним.

"По-перше, ми не зможемо забезпечити безпеку всіх учасників виборчого процесу, і не лише у прифронтових зонах. Навіть у Києві виборчі дільниці можуть стати мішенню агресора. По-друге, понад мільйон виборців – це військовослужбовці, які виконують бойові завдання, як їм забезпечити голосування?", — зазначив парламентар.

Крім того, виборчий процес передбачає різноманітні форми передвиборчої агітації, діяльність політичних партій, свободу засобів масової інформації. Відповідно виникає питання, як це забезпечити на прифронтових територіях і як забезпечити участь у виборах громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

"Тобто, якщо проводити вибори до завершення війни, завжди будуть охочі поставити їхні підсумки під сумнів. Будь-які органи влади, сформовані після виборів під час війни, можуть бути нелегітимними", — резюмував Веніславський.

Нагадаємо, 23 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Україні проведуть вибори лише після офіційного закінчення війни з Росією.