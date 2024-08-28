В Киеве круглосуточно будут работать ВВК: в столице реорганизовали работу центров мобилизации

Совет обороны Киева обновил состав администраций центров мобилизации, которые будут укомплектованы специалистами из РГА, ТЦК и СП, полиции и медицинских учреждений.

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В Киеве повышают эффективность работы центров мобилизации. Военно-врачебные комиссии (ВВК) в столице теперь будут работать круглосуточно. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА) после заседания Совета обороны города Киева.

Среди вопросов, которые рассматривались, было обеспечение бесперебойной работы объединенных центров мобилизации.

В результате заседания был уточнен состав администраций центров, которые будут укомплектованы специалистами из районных государственных администраций (РГА) Киева, районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также управлений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. В состав администраций также включены отделы здравоохранения, которые будут координировать работу врачей, задействованных в военно-врачебных комиссиях.

Цель этих мероприятий — улучшить организацию медицинских осмотров и "профессионально-психологического отбора в определенные сроки, чтобы обеспечить соответствующую пропускную способность объединенных центров мобилизации".

"Обращено внимание на эффективную работу военно-врачебных комиссий для обеспечения круглосуточного проведения медицинских осмотров и гарантированного проведения мероприятий мобилизации", — сообщили в КГВА.

Напомним, на Закарпатье задержали главу ВЛК, который помогал военнообязанным выехать из страны.

7 августа президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении в Украине режима военного положения и мобилизации до 9 ноября.