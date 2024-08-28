На Закарпатье задержали главу ВВК, который помогал уклонистам выехать из страны (фото)

Правоохранители утверждают, что подозреваемые должны были изготовить ложные документы, на основании которых военнообязанных признавали непригодными к службе в армии. Председатель ВВК получил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

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В Хусте сообщено о подозрении 46-летнему председателю военно-врачебной комиссии при районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, а также медицинской сестре центральной больницы. Об этом сообщает Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Установлено, что подозреваемые за деньги обязывались изготовить заведомо ложные официальные медицинские документы, на основании которых военнообязанных должны были признать непригодным к службе в армии и исключить с воинского учета. Таким образом они бы смогли беспрепятственно выехать за пределы страны во время войны.

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Как утверждают правоохранители, задокументировано получение медсестрой и другим фигурантом двух "траншей" неправомерной выгоды в 5000 и 1500 долларов США. Еще одного подозреваемого, 53-летнего уроженца Хмельницкого, который обеспечил получение гражданином группы инвалидности, разоблачили во время получения 6000 долларов США.

Во время обысков в помещениях медучреждений и в квартирах подозреваемых изъята медицинская документация, черновые записи, телефоны, ноутбуки, денежные средства и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность указанных лиц.

Председателю ВВК вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. В то же время проверяется причастность к уголовному правонарушению других членов военно-врачебной комиссии.

Напомним, на Волыни за уклонение от мобилизации осудили мужчину, больного гепатитом.

Также Фокус писал, что мужчина, у которого диагностировали задержку развития, отказался от повестки. За это его приговорили к трем годам лишения свободы.