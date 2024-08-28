На Закарпатті затримали голову ВЛК, який допомагав ухилянтам виїхати з країни (фото)

Правоохоронці стверджують, що підозрювані мали виготовити неправдиві документи, на підставі яких військовозобов’язаних визнавали непридатними до служби в армії. Голова ВЛК отримав клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

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У Хусті повідомлено про підозру 46-річному голові військово-лікарської комісії при районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а також медичній сестрі центральної лікарні. Про це повідомляє Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Встановлено, що підозрювані за гроші зобов’язувалися виготовити завідомо неправдиві офіційні медичні документи, на підставі яких військовозобов’язаних мали визнати непридатним до служби у армії та виключити з військового обліку. Таким чином вони б змогли безперешкодно виїхати за межі країни під час війни.

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Як стверджують правоохоронці, задокументовано отримання медсестрою і іншим фігурантом двох "траншів" неправомірної вигоди у 5000 та 1500 доларів США. Ще одного підозрюваного, 53-річного уродженця Хмельницького, який забезпечив отримання громадянином групи інвалідності, викрили під час одержання 6000 доларів США.

Під час обшуків у приміщеннях медзакладів та у помешканнях підозрюваних вилучено медичну документацію, чорнові записи, телефони, ноутбуки, грошові кошти та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність вказаних осіб.

Голові ВЛК вручено клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади. Водночас перевіряється причетність до кримінального правопорушення інших членів військово-лікарської комісії.

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