Мобилизация в Украине: кто потерял право на отсрочку (перечень)

Среди тех, кто не сможет получить отсрочку, люди со статусом "ограниченно годный", а также лица, которые работают на предприятиях Минобороны.

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21 августа Верховная Рада приняла закон №11391, со вступлением в силу которого некоторые категории военнообязанных потеряют право на отсрочку, которым пользовались ранее. В то же время одна группа мужчин призывного возраста, наоборот, получила такое право. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

27 августа документ направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Кто потерял отсрочку?

Согласно новому законодательству, отсрочку больше не получат 8 категорий граждан:

Студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также те, кто получает второе или третье высшее образование.

Многодетные родители, которые имеют задолженность по алиментам.

Лица, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы.

Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умерла, не пропала без вести или не отбывает наказание.

Мужчины, которые ухаживают за людьми с инвалидностью I и II группы, если в семье есть другие трудоспособные члены.

Лица, которые работают на предприятиях и в организациях Министерства обороны.

Люди со статусом "ограниченно годный" из-за отмены этой категории.

Мужчины, которые после повторного медицинского осмотра были признаны здоровыми (имеющие свидетельства об инвалидности I и II группы, выданные после 24 февраля 2022 года, должны пройти медицинский осмотр снова).

Зато те военнообязанные, у которых погиб или пропал без вести неполнородный брат или сестра во время войны, получили право на отсрочку. Ранее это касалось только полнородных родственников.

Напомним, в Киеве круглосуточно будут работать ВВК. В КГВА такие изменения объяснили необходимостью "обеспечить соответствующую пропускную способность объединенных центров мобилизации".

Ранее Фокус объяснял, кого коснутся изменения, принятые Кабмином, относительно предоставления отсрочки от мобилизации.