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Военный Фокус Российско-украинская война Усиление мобилизации в Украине

Мобилизация женщин в сентябре: кого могут призвать в армию и за что грозит штраф

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Фото: Слово и Дело | Мобилизация женщин в сентябре: что изменится

Женщины-медики должны стать на воинский учет, но это не означает их автоматическую мобилизацию. Генштабу необходимо знать точное количество медиков, которое находится в резерве.

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В сентябре мобилизация в Украине продолжается, согласно закону №10449, который вступил в силу 18 мая. Отдельные положения документа касаются и женщин. Фокус выяснил, предусмотрена ли мобилизация женщин этой осенью и при каких условиях их могут оштрафовать за нарушение воинского учета.

Мобилизация женщин в Украине остается исключительно добровольной. Даже медицинских работников не могут призвать на службу без их согласия.

Согласно первой статье закона о мобилизации, порядок воинского учета осенью остался без изменений. Женщины-медики обязаны становиться на воинский учет, представительницы других профессий могут делать это добровольно.

Мобилизация женщин в сентябре: какие штрафы

В сентябре женщины-медики могут получить штрафы, если они не обновили свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК) в период с 16 мая по 16 июля. Размер штрафа за необновление данных аналогичен штрафам для мужчин и составляет от 17 до 25 тысяч гривен.

Отказ в подписании военного контракта: причины

Женщинам, которые добровольно изъявили желание подписать военный контракт, могут отказать. Причинами для отказа являются:

  • наличие трех детей;
  • наличие ребенка с инвалидностью или приемного ребенка до 18 лет;
  • наличие супруга или родителей с инвалидностью;
  • статус матери-одиночки;
  • если женщина является студенткой или забронирована на работе.

Также закон отменяет срочную службу и вводит базовую военную подготовку для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Женщины могут проходить эту подготовку добровольно.

Обязательный воинский учет для женщин: кто подпадает

Военный учет является обязательным для женщин, получающих медицинское образование. Это касается таких специальностей:

  • физическая терапия;
  • медицинская и психологическая реабилитация;
  • общественное здоровье;
  • физическая реабилитация;
  • промышленная фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санитария и экспертиза;
  • стоматология;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия;
  • биотехнологии и биоинженерия;
  • патология;
  • токсикология;
  • фармакология;
  • физиология и эпидемиология.

Однако взятие женщин на воинский учет не означает автоматическую мобилизацию. Это нужно для того, чтобы Генштаб имел точное представление о количестве медицинских работников в резерве.

Выезд за границу женщин-медиков

По информации Государственной пограничной службы, женщины-медики, которые стоят на воинском учете, могут выезжать за границу. Запрет на пересечение границы касается только женщин, которые уже являются военнослужащими, и государственных служащих.

Напомним, 8 категорий граждан не смогут получить отсрочку от мобилизации. Зато такое право получили те военнообязанные, у которых погиб или пропал без вести неполнородный брат или сестра во время войны.