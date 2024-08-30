Мобилизация женщин в сентябре: кого могут призвать в армию и за что грозит штраф
Женщины-медики должны стать на воинский учет, но это не означает их автоматическую мобилизацию. Генштабу необходимо знать точное количество медиков, которое находится в резерве.
В сентябре мобилизация в Украине продолжается, согласно закону №10449, который вступил в силу 18 мая. Отдельные положения документа касаются и женщин. Фокус выяснил, предусмотрена ли мобилизация женщин этой осенью и при каких условиях их могут оштрафовать за нарушение воинского учета.
Мобилизация женщин в Украине остается исключительно добровольной. Даже медицинских работников не могут призвать на службу без их согласия.
Согласно первой статье закона о мобилизации, порядок воинского учета осенью остался без изменений. Женщины-медики обязаны становиться на воинский учет, представительницы других профессий могут делать это добровольно.
Мобилизация женщин в сентябре: какие штрафы
В сентябре женщины-медики могут получить штрафы, если они не обновили свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК) в период с 16 мая по 16 июля. Размер штрафа за необновление данных аналогичен штрафам для мужчин и составляет от 17 до 25 тысяч гривен.
Отказ в подписании военного контракта: причины
Женщинам, которые добровольно изъявили желание подписать военный контракт, могут отказать. Причинами для отказа являются:
- наличие трех детей;
- наличие ребенка с инвалидностью или приемного ребенка до 18 лет;
- наличие супруга или родителей с инвалидностью;
- статус матери-одиночки;
- если женщина является студенткой или забронирована на работе.
Также закон отменяет срочную службу и вводит базовую военную подготовку для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Женщины могут проходить эту подготовку добровольно.
Обязательный воинский учет для женщин: кто подпадает
Военный учет является обязательным для женщин, получающих медицинское образование. Это касается таких специальностей:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- патология;
- токсикология;
- фармакология;
- физиология и эпидемиология.
Однако взятие женщин на воинский учет не означает автоматическую мобилизацию. Это нужно для того, чтобы Генштаб имел точное представление о количестве медицинских работников в резерве.
Выезд за границу женщин-медиков
По информации Государственной пограничной службы, женщины-медики, которые стоят на воинском учете, могут выезжать за границу. Запрет на пересечение границы касается только женщин, которые уже являются военнослужащими, и государственных служащих.
Напомним, 8 категорий граждан не смогут получить отсрочку от мобилизации. Зато такое право получили те военнообязанные, у которых погиб или пропал без вести неполнородный брат или сестра во время войны.