Мобилизация женщин в сентябре: кого могут призвать в армию и за что грозит штраф

Женщины-медики должны стать на воинский учет, но это не означает их автоматическую мобилизацию. Генштабу необходимо знать точное количество медиков, которое находится в резерве.

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В сентябре мобилизация в Украине продолжается, согласно закону №10449, который вступил в силу 18 мая. Отдельные положения документа касаются и женщин. Фокус выяснил, предусмотрена ли мобилизация женщин этой осенью и при каких условиях их могут оштрафовать за нарушение воинского учета.

Мобилизация женщин в Украине остается исключительно добровольной. Даже медицинских работников не могут призвать на службу без их согласия.

Согласно первой статье закона о мобилизации, порядок воинского учета осенью остался без изменений. Женщины-медики обязаны становиться на воинский учет, представительницы других профессий могут делать это добровольно.

Мобилизация женщин в сентябре: какие штрафы

В сентябре женщины-медики могут получить штрафы, если они не обновили свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК) в период с 16 мая по 16 июля. Размер штрафа за необновление данных аналогичен штрафам для мужчин и составляет от 17 до 25 тысяч гривен.

Отказ в подписании военного контракта: причины

Женщинам, которые добровольно изъявили желание подписать военный контракт, могут отказать. Причинами для отказа являются:

наличие трех детей;

наличие ребенка с инвалидностью или приемного ребенка до 18 лет;

наличие супруга или родителей с инвалидностью;

статус матери-одиночки;

если женщина является студенткой или забронирована на работе.

Также закон отменяет срочную службу и вводит базовую военную подготовку для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Женщины могут проходить эту подготовку добровольно.

Обязательный воинский учет для женщин: кто подпадает

Военный учет является обязательным для женщин, получающих медицинское образование. Это касается таких специальностей:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

патология;

токсикология;

фармакология;

физиология и эпидемиология.

Однако взятие женщин на воинский учет не означает автоматическую мобилизацию. Это нужно для того, чтобы Генштаб имел точное представление о количестве медицинских работников в резерве.

Выезд за границу женщин-медиков

По информации Государственной пограничной службы, женщины-медики, которые стоят на воинском учете, могут выезжать за границу. Запрет на пересечение границы касается только женщин, которые уже являются военнослужащими, и государственных служащих.

Напомним, 8 категорий граждан не смогут получить отсрочку от мобилизации. Зато такое право получили те военнообязанные, у которых погиб или пропал без вести неполнородный брат или сестра во время войны.