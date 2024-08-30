Мобилизованные мужчины могут уволиться из ВСУ: пошаговая инструкция

Украинцы, которые после мобилизации потеряли здоровье, имеют право на увольнение. Для этого нужно написать рапорт и пройти медосмотр.

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Мужчин могут признать непригодными к службе уже после мобилизации в Украине. В таком случае граждане, чье состояние здоровья ухудшилось, могут уволиться из ВСУ. В том, как это сделать, 30 августа разобрались в "Фактах".

Уже после мобилизации в Украине, то есть во время службы в армии, состояние здоровья бойца может ухудшиться до того уровня, когда он становится непригодным. В первую очередь это должна подтвердить военно-врачебная комиссия (ВВК).

Заключение ВВК о непригодности по состоянию здоровья позволяет увольнение из ВСУ. Согласно закону такие мужчины попадают в запас (если не достигли предельного возраста и должны проходить медосмотр каждые 6-12 месяцев) или уходят в отставку (если предельный возраст достигнут или из-за непригодности лицо сняли с воинского учета).

Как уволиться из ВСУ: инструкция

Первое, что нужно сделать — подать рапорт командиру, отметив там проблемы со здоровьем (с причинами возникновения или обострения) и подкрепив в подтверждение медицинские документы.

Потом необходимо попросить выдать направление на ВВК, которое должен подписать начальник штаба или начальник кадрового органа. Следующий шаг — прохождение медосмотра, по результатам которого врачи должны установить непригодность.

Для ВЛК нужно подготовить (кроме направления):

медицинскую книжку;

военный билет;

фотографию 3х4 см (на случай амбулаторного осмотра);

служебную характеристику;

медицинскую характеристику (не обязательно, но рекомендовано).

Если врачи направляют на осмотр из-за травм, ранений, контузий или увечий, полученных во время службы, нужен оригинал справки об обстоятельствах их получения. Подходят и ксерокопии, если они заверены должностными лицами с гербовой печатью части.

Если во время оформления увольнения военный не может служить, ВВК может выдать постановление об освобождении его от обязанностей. Речь идет о сроке до 30 дней.

Решение ВВК направляется в воинскую часть, и там оформляются и передаются документы об увольнении. После принятия приказа боец сдает должность, и его исключают из списков личного состава.

Важно: после увольнения мужчины имеют пять дней на прибытие в ТЦК по месту жительства, чтобы встать там на воинский учет.

Мобилизация в Украине: рапорт на увольнение

Адвокат Сергей Пагера объяснил, как должен выглядеть рапорт на увольнение из ВСУ из-за непригодности по состоянию здоровья. В документе должны быть указаны:

ФИО и должность командира;

название — Рапорт;

просьба уволить с указанием ФИО, должности и звания бойца;

ссылка на закон;

ТЦК, в котором военный встанет на учет;

отсутствие претензий к подразделению, части, командованию;

перечень документов, подтверждающих непригодность и прилагаемых к рапорту;

дата и подпись.

Образец рапорта можно посмотреть и скачать на портале Минобороны Украины для военнослужащих.

Напомним, в Министерстве обороны рассказали, как изменились показатели призыва после усиления мобилизации в Украине. Пресс-служба также ответила, планируют ли ротации на фронте.

В соответствии с приказом Минобороны потеря конечности ведет к признанию бойца непригодным и его исключению из учета. Непригодность по состоянию здоровья дают и другие болезни костей и мышц.