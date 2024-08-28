Ампутация, артроз или остеохондроз: с какими болезнями костей и мышц не мобилизуют в ВСУ

В Положении о военно-врачебной экспертизе указан четкий перечень болезней, с которыми не мобилизуют в ряды ВСУ. Однако все зависит от стадии болезни.

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Мужчины с отсутствием конечности вследствие ее ампутации непригодны к военной службе. Об этом идет речь в приказе Минобороны Украины от 14.08.2008 № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Непригодными к военной службе с исключением с воинского учета являются лица, у которых имеются:

двусторонние ампутационные культи верхних или нижних конечностей на любом уровне;

односторонняя ампутационная культи нижней конечности выше уровня верхней трети голени;

односторонняя ампутационная культи верхней и/или нижней конечности на любом уровне. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, с которыми признают непригодным к военной службе с исключением с воинского учета

Болезни, с которыми не могут мобилизовать только тогда, если они вызвали значительные нарушения функций, стойкие и значительные изменения:

инфекционные артропатии (например, болезнь Рейтера);

воспалительные полиартропатии (в частности, синдром Фелти, болезнь Стилла, подагра);

системные болезни соединительной ткани (например, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчета);

анкилозирующий спондилоартрит.

Также в ряды ВСУ не мобилизуют лиц со следующими болезнями в случае, если они вызвали значительные и умеренные нарушения функций:

артрозы и другие поражения суставов (в частности полиартроз, другие артрозы);

болезни мягких тканей, остеопатии и хондропатии (остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, болезнь Педжета, другие остеохондропатии и поражения хряща).

Лиц с болезнями позвоночника и приобретенными деформациями или дефектами кисти, стопы, конечностей, плоскостопием и фибробластичнмии нарушениями не мобилизуют только в случае значительных нарушений функций.

Напомним: если врач не учел болезнь или неправильно ее классифицировал, граждане могут обжаловать заключение военно-врачебной комиссии. Также каждый человек имеет право отказаться от ВВК, но в этом случае следует ожидать штраф или уголовную ответственность.