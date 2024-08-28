Ампутація, артроз чи остеохондроз: з якими хворобами кісток та м'язів не мобілізують до ЗСУ

В Положенні про військово-лікарську експертизу зазначений чіткий перелік хвороб, з якими не мобілізують до лав ЗСУ. Однак все залежить від стадії хвороби.

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Чоловіків з відсутністю кінцівки внаслідок її ампутації непридатні до військової служби. Про це йде мова в наказі Міноборони України від 14.08.2008 № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку являються особи, у яких наявні:

двосторонні ампутаційні кукси верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні;

одностороння ампутаційна кукса нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки;

одностороння ампутаційна кукса верхньої та/або нижньої кінцівки на будь-якому рівні. Хвроби кістково-м’язової системи та сполучної тканини, з якими визнають непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку

Хвороби, з якими не можуть мобілізувати тільки тоді, якщо вони викликали значні порушення функцій, стійкі та значні зміни:

інфекційні артропатії (наприклад, хвороба Рейтера);

запальні поліартропатії (зокрема, синдром Фелті, хвороба Стілла, подагра);

системні хвороби сполучної тканини (наприклад, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета);

анкілозуючий спондилоартрит.

Також до лав ЗСУ не мобілізують осіб з наступними хворобами в разі, якщо вони викликали значні та помірні порушення функцій:

артрози та інші ураження суглобів (зокрема поліартроз, інші артрози);

хвороби м’яких тканин, остеопатії та хондропатії (остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, хвороба Педжета, інші остеохондропатії та ураження хряща).

Осіб з хворобами хребта та набутими деформаціями або ж дефектами кисті, стопи, кінцівок, плоскостопістю та фібробластичнмии порушеннями мобілізують тільки в разі значних порушень функцій.

Нагадаємо: якщо лікар не врахував хворобу або неправильно її класифікував, громадяни можуть оскаржити висновок військово-лікарської комісії. Також кожна особа має право відмовитись від ВЛК, але в цьому разі слід очікувати на штраф або кримінальну відповідальність.