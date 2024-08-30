Количество резервов ВСУ выросло в 2,5 раза: в Минобороны рассказали, будет ли ротация

По информации Главного управления персонала Генштаба ВСУ, на сегодня вопрос усиления мобилизации не инициируется, впрочем, военное руководство все же будет готовить законодательные изменения по ротации и демобилизации.

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Благодаря новому Закону о мобилизации в Украине значительно увеличились резервы Вооруженных сил. Показатели призыва военнообязанных выросли в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом текущего года. Об этом "Телеграфу" сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Вступление в силу Закона Украины от 11 апреля 2024 года № 3633-IX позволило нам увеличить показатели призыва военнообязанных на военную службу по мобилизации в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом текущего года, что в целом позволяет на этом этапе проводить своевременное доукомплектование воинских частей, восстановление их боеспособности и создание необходимых резервов", — сообщили в министерстве.

По информации Главного управления персонала Генштаба ВСУ, на сегодня вопрос усиления мобилизации не инициируется, впрочем, военное руководство все же будет готовить законодательные изменения по ротации и демобилизации.

Сейчас проводятся лишь локальные мероприятия по ротации и поддержанию боеспособности Вооруженных сил.

"В интересах выполнения мероприятий по восстановлению боеспособности, организована и проводится замена (ротация) воинских частей (подразделений), которые выполняют задачи в составе созданных группировок войск", — говорят в пресс-службе Минобороны.

Речь идет о предоставлении отпусков, доукомплектовании личным составом и техникой, а также проведении боевого слаживания продолжительностью от 2 недель до 3 месяцев.

Напомним, что в сентябре 2024 года мобилизация в Украине продолжается. Отдельные положения документа касается и женщин. Мобилизация женщин в Украине остается исключительно добровольной.