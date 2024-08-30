Кількість резервів ЗСУ зросла у 2,5 рази: в Міноборони розповіли, чи буде ротація

За інформацією Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, на сьогодні питання посилення мобілізації не ініціюється, втім, військове керівництво все ж готуватиме законодавчі зміни щодо ротації та демобілізації.

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Завдяки новому Закону про мобілізацію в Україні значно збільшилися резерви Збройних Сил. Показники призову військовозобов'язаних зросли у 2,5 рази порівняно з першим кварталом поточного року. Про це "Телеграфу" повідомили у пресслужбі Міноборони.

"Набрання чинності Закону України від 11 квітня 2024 року № 3633-IX дозволило нам збільшити показники призову військовозобовʼязаних на військову службу під час мобілізації у 2,5 рази порівняно з першим кварталом поточного року, що в цілому дозволяє на цьому етапі проводити своєчасне доукомплектування військових частин, відновлення їх боєздатності та створення необхідних резервів", — повідомили у міністерстві.

За інформацією Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, на сьогодні питання посилення мобілізації не ініціюється, втім, військове керівництво все ж готуватиме законодавчі зміни щодо ротації та демобілізації.

Зараз проводяться лише локальні заходи з ротації та підтримання боєздатності Збройних сил.

"В інтересах виконання заходів відновлення боєздатності, організовано та проводиться заміна (ротація) військових частин (підрозділів), які виконують завдання у складі створених угруповань військ", — говорять у пресслужбі Міноборони.

Йдеться про надання відпусток, доукомплектування особовим складом та технікою, а також проведення бойового злагодження тривалістю від 2 тижнів до 3 місяців.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року мобілізація в Україні продовжується. Окремі положення документа стосується і жінок. Мобілізація жінок в Україні залишається виключно добровільною.