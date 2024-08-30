Мобілізовані чоловіки можуть звільнитись з ЗСУ: покрокова інструкція

Українці, які після мобілізації втратили здоров’я, мають право на звільнення. Для цього потрібно написати рапорт і пройти медогляд.

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Чоловіків можуть визнати непридатними до служби вже після мобілізації в Україні. В такому випадку громадяни, чий стан здоров’я погіршився, можуть звільнитись з ЗСУ. У тому, як це зробити, 30 серпня розібрались у "Фактах".

Вже після мобілізації в Україні, тобто під час служби у війську, стан здоров’я бійця може погіршитись до того рівня, коли він стає непридатним. Насамперед це має підтвердити військово-лікарська комісія (ВЛК).

Висновок ВЛК про непридатність за станом здоров’я дозволяє звільнення з ЗСУ. Відповідно до закону такі чоловіки потрапляють у запас (якщо не досягли граничного віку та мають проходити медогляд кожні 6-12 місяців) або йдуть у відставку (якщо граничний вік досягнутий чи через непридатність особу зняли з військового обліку).

Як звільнитись з ЗСУ: інструкція

Перше, що потрібно зробити — подати рапорт командиру, зазначивши там проблеми зі здоров’ям (з причинами виникнення або загострення) та підкріпивши на підтвердження медичні документи.

Попросити видати направлення на ВЛК, яке має підписати начальник штабу або начальник кадрового органу. Наступний крок — проходження медогляду, за результатами якого лікарі мають встановити непридатність.

Для ВЛК потрібно підготувати (окрім направлення):

медичну книжку;

військовий квиток;

фотокартку 3х4 см (на випадок амбулаторного огляду);

службову характеристику;

медичну характеристику (не обов’язково, але рекомендовано).

Якщо лікарі направляють на огляд через травми, поранення, контузії або каліцтва, отримані під час служби, потрібен оригінал довідки про обставини їх отримання. Підходять і ксерокопії, якщо вони завірені посадовцями з гербовою печаткою частини.

Якщо під час оформлення звільнення військовий не може служити, ВЛК може видати постанову про звільнення його від обов’язків. Йдеться про термін до 30 днів.

Рішення ВЛК надсилається у військову частину, і там оформлюють й передають документи про звільнення. Після ухвалення наказу боєць здає посаду, і його вилучають зі списків особового складу.

Важливо: після звільнення чоловіки мають п’ять днів на прибуття у ТЦК за місцем проживання, щоб встати там на військовий облік.

Мобілізація в Україні: рапорт на звільнення

Адвокат Сергій Пагера пояснив, як має виглядати рапорт на звільнення з ЗСУ через непридатність за станом здоров’я. У документі мають бути зазначені:

ПІБ та посада командира;

назва — Рапорт;

прохання звільнити з вказанням ПІБ, посади й звання бійця;

посилання на закон;

ТЦК, в якому військовий встане на облік;

відсутність претензій до підрозділу, частини, командування;

перелік документів, що підтверджують непридатність і додаються до рапорту;

дата й підпис.

Зразок рапорту можна переглянути й завантажити на порталі Міноборони України для військовослужбовців.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони розповіли, як змінились показники призову після посилення мобілізації в Україні. Пресслужба також відповіла, чи планують ротації на фронті.

Відповідно до наказу Міноборони втрата кінцівки веде до визнання бійця непридатним та його виключення з обліку. Непридатність за станом здоров’я дають й інші хвороби кісток та м'язів.