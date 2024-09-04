Чи можуть студенти до 25 років виїхати на навчання за кордон: юристка назвала умови

Українські студенти можуть виїжджати за кордон на навчання, але за певних обставин. Окрім того, що треба бути студентом вищого навчального закладу, необхідно відповідати ще декільком умовам.

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Під час війни студенти вищих навчальних закладів, які за віком не підлягають мобілізації, можуть виїжджати за кордон за певних обставин. Юристка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова роз'яснила в коментарі "РБК-Україна", чи мають право українські студенти до 25 років повернутися за кордон на навчання.

Виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України під час воєнного стану можливий лише за певних умов. Це стосується й студентів, які навчаються за кордоном і планують повернутися на навчання після перебування в Україні.

Як зазначає Воронкова, відповідно до правил перетину державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ від 27.05.1995 №57, українські чоловіки можуть виїжджати за кордон для продовження навчання за умови виконання певних вимог:

мати вік від 18 до 22 років;

не підлягати мобілізації;

навчатися на бакалавраті або магістратурі (для певних спеціальностей) та брати участь у програмі академічної мобільності на один семестр.

За умови виконання цих вимог, наявності актуальних документів та оновлення даних у ТЦК та СП, або через відповідні додатки, студент може повернутися до України та згодом виїхати знову на навчання за кордон, пояснила юристка.

Нагадаємо, чоловіки віком від 18 до 25 років за законом не підлягають мобілізації. Однак є певні категорії, які все-таки можуть отримати повістки.

Українці, у яких після мобілізації погіршився стан здоров’я, мають право на звільнення.