Отсрочка от мобилизации: юрист объяснил, можно ли оформить ее дистанционно

По словам Дмитрия Соловьева, военнообязанный имеет возможность подать заявление и необходимые документы в ТЦК по почте заказным письмом с описью вложений.

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В Украине продолжают действовать режим военного положения и всеобщей мобилизации. Это означает, что мужчины призывного возраста привлекаются в ряды ВСУ для обороны страны, однако некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от службы. Ее можно оформить дистанционно, рассказал адвокат Дмитрий Соловьев.

Согласно действующему законодательству, некоторые мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут не быть мобилизованными по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам. Однако отсрочку необходимо официально оформить в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также обновлять ее каждые 90 дней.

Соловьев пояснил, что процесс подачи документов на отсрочку можно осуществить онлайн. Для этого нужно отправить заявление и документы, подтверждающие право на получение отсрочки, в ТЦК через почту.

"В соответствии с пунктом 58 Порядка мобилизации граждан, утвержденного постановлением Кабмина №560, при наличии оснований для получения отсрочки от мобилизации военнообязанный лично подает на имя председателя ТЦК заявление вместе с доказательствами. Но ни в одном нормативно-правовом акте не предусмотрена необходимость физического присутствия военнообязанного в ТЦК при оформлении отсрочки", — подчеркнул адвокат.

Как получить отсрочку через почту

Для оформления отсрочки по почте военнообязанный должен выполнить следующие шаги:

собрать все документы, подтверждающие право на отсрочку;

сделать их копии и заверить у нотариуса;

написать заявление на имя председателя ТЦК с объяснением причин для отсрочки;

отправить заявление вместе с пакетом документов заказным письмом с описью вложения и обратным уведомлением о вручении.

ТЦК и СП должны рассмотреть такую заявку в течение пяти рабочих дней, в соответствии с законодательством.

Напомним, наличие права и соответствующих документов не гарантирует автоматического предоставления отсрочки. Необходимо оформить ее в установленном законодательством порядке.

Волынский окружной админсуд постановил, что при наличии права на отсрочку от призыва на военную службу прохождение медицинского осмотра не является необходимым и целесообразным.