При наличии права на отсрочку военнообязанный может не проходить ВВК, — суд

Основанием для принятия такого решения стал иск военнообязанного гражданина, которого ТЦК отправлял на повторную ВВК при наличии права на отсрочку.

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При наличии права на отсрочку от призыва на военную службу прохождение медицинского осмотра не является необходимым и целесообразным. Об этом со ссылкой на Волынский окружной административный суд сообщает "Судебно-юридическая газета".

Указано, что мужчина обратился с иском к ТЦК о признании противоправной бездеятельности — она заключается в нерассмотрении заявления об отсрочке от призыва, в котором отмечал, что усыновил малолетнего ребенка. Истец просил его рассмотреть и принять соответствующее решение об отсрочке.

ТЦК рассмотрел заявление лица. Военнообязанному было сообщено о наличии оснований для получения отсрочки, однако она предоставляется военнообязанным только после установления степени их пригодности к военной службе.

Истец считает, что ТЦК, по сути, отказал в предоставлении отсрочки. По информации ТЦК была проведена проверка, и установлены основания для получения отсрочки, однако данный гражданин длительное время не появлялся для уточнения военно-учетных данных. Соответственно, у него могли измениться личные сведения — именно поэтому человек подлежит повторному медицинскому осмотру ВЛК.

Суд отметил, что пригодность к военной службе определяется возможностью выполнять служебные обязанности по конкретной военной специальности в ВСУ и других военных формированиях в мирное и военное время. На момент возникновения спорных правоотношений действующее законодательство не предусматривало обязанность военнообязанного пройти медицинский осмотр перед решением вопроса о предоставлении отсрочки от военной службы. Поэтому прохождение мужчиной осмотра не является необходимым и целесообразным при наличии права на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с законом.

Напомним, что военнообязанные граждане, которые оформляют отсрочку от мобилизации в Украине, не направляются на прохождение ВВК. А вот в случае отказа в предоставлении отсрочки человека могут направить на медосмотр.