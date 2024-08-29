При наявності права на відстрочку військовозобов'язаниий може не проходити ВЛК, — суд

Підставою для прийняття такого рішення став позов військовозобов'язаного громадянина, якого ТЦК відправляв на повторну ВЛК при наявності права на відстрочку.

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В разі наявності права на відстрочку від призову на військову службу проходження медичного огляду не є необхідним та доцільним. Про це з посиланням на Волинський окружний адміністративний суд повідомляє "Судово-юридична газета".

Зазначено, що чоловік звернувся з позовом до ТЦК про визнання протиправною бездіяльності — вона полягає в нерозгляді заяви про відстрочку від призову, в якій зазначав, що усиновив малолітню дитину. Позивач просив її розглянути та прийняти відповідне рішення про відстрочку.

ТЦК розглянув заяву особи. Військовозобов'язаному було повідомлено про наявність підстав для отримання відстрочки, однак вона надається військовозобов`язаним лише після встановлення ступеня їх придатності до військової служби.

Позивач вважає, що ТЦК, по суті, відмовив у наданні відстрочки. За інформацією ТЦК було проведено перевірку, та встановлені підстави для отримання відстрочки, однак даний громадянин тривалий час не з'являвся для уточнення військово-облікових даних. Відповідно, у нього могли змінитись особисті відомості — саме тому чоловік підлягає повторному медичному огляду ВЛК.

Суд зазначив, що придатність до військової служби визначається можливістю виконувати службові обов`язки з конкретної військової спеціальності у ЗСУ та інших військових формуваннях у мирний та воєнний час. На момент виникнення спірних правовідносин чинне законодавство не передбачало обов`язок військовозобов`язаного пройти медичний огляд перед вирішенням питання про надання відстрочки від військової служби. Тому проходження чоловіком огляду не є необхідним та доцільним у разі наявності права на відстрочку від призову на військову службу відповідно до закону.

Нагадаємо, що військовозобовʼязані громадяни, які оформлюють відстрочку від мобілізації в Україні, не направляються на проходження ВЛК. А от в разі відмови в наданні відстрочки особу можуть направити на медогляд.