Оформлення відстрочки від мобілізації: у якому разі чоловік може отримати повістку на ВЛК

Військовозобовʼязаного чоловіка можуть направити на ВЛК для визначення придатності до служби, якщо той отримав відмову в наданні відстрочки, розповів юрист Андрій Топчій.

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Військовозобовʼязані громадяни, які оформлюють відстрочку від мобілізації в Україні, не направляються на проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомив юрист Андрій Топчій.

"Відповідно до п. 63 Постанови КМУ № 560 від 16.05.2024 р., військовозобов’язані, які звернулися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби", — сказав Андрій Топчій.

Коли чоловіка можуть направити на ВЛК

Він наголосив, що в разі відмови в наданні відстрочки військовозобовʼязану особу можуть направити на медогляд для визначення придатності до проходження військової служби.

У результаті особа не може бути направлена на ВЛК лише з моменту подання заяви про відстрочку та до ухвалення рішення про надання чи відмову у відстрочці. Проте, якщо чоловік не подав таку заяву, а отримав повістку на проходження медогляду, то він повинен пройти її на загальних підставах.

Топчій наголосив, що чим раніше особа подасть заяву на отримання відстрочки, тим менше потенційних складнощів отримає в процесі її отримання, якщо до того часу вже прийде повістка на проходження ВЛК.

Нагадаємо, в Україні можуть мобілізувати до лав ЗСУ чоловіків до 25 років. Зокрема, це можливо в трьох випадках.

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