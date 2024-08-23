Оформление отсрочки от мобилизации: в каком случае мужчина может получить повестку на ВВК

Военнообязанного мужчину могут направить на ВВК для определения годности к службе, если тот получил отказ в предоставлении отсрочки, рассказал юрист Андрей Топчий.

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Военнообязанные граждане, которые оформляют отсрочку от мобилизации в Украине, не направляются на прохождение военно-врачебной комиссии. Об этом сообщил юрист Андрей Топчий.

"В соответствии с п. 63 Постановления КМУ № 560 от 16.05.2024 г., военнообязанные, которые обратились в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе", — сказал Андрей Топчий.

Когда мужчину могут направить на ВВК

Он отметил, что в случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанное лицо могут направить на медосмотр для определения пригодности к прохождению военной службы.

В результате лицо не может быть направлено на ВВК только с момента подачи заявления об отсрочке и до принятия решения о предоставлении или отказе в отсрочке. Однако, если человек не подал такое заявление, а получил повестку на прохождение медосмотра, то он должен пройти его на общих основаниях.

Топчий отметил, что чем раньше лицо подаст заявление на получение отсрочки, тем меньше потенциальных сложностей получит в процессе ее получения, если к тому времени уже придет повестка на прохождение ВВК.

Напомним, в Украине могут мобилизовать в ряды ВСУ мужчин до 25 лет. В частности, это возможно в трех случаях.

В августе ветеран 24-го батальона "Айдар" с позывным "Уксус" Станислав Дехтяр рассказал, что самое большое неуважение к ветеранам российско-украинской войны от врачей ВВК и МСЭК. Военный потерял ногу в боях, однако врач-хирург написал решение, что тот беременный.