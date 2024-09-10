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Военный Фокус Российско-украинская война Усиление мобилизации в Украине

В каких случаях можно не явиться по повестке в ТЦК и избежать штрафа: что говорит закон

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Фото: ТСН | Иллюстративное фото | Причины, которые позволяют избежать наказания за неявку в ТЦК

В случае неявки в ТЦК военнообязанный должен как можно быстрее сообщить о причинах своего отсутствия, предусмотренных украинским законодательством.

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В условиях всеобщей мобилизации, которая продолжается в Украине с начала полномасштабного вторжения России, военнообязанные получают повестки с требованием явиться в ТЦК и СП. Отказ или игнорирование такого вызова может привести к административным или уголовным последствиям. Однако, существует перечень причин, по которым гражданин может не прибыть в ТЦК и не понести за это наказание. Фокус выяснил условия, при которых это возможно.

Итак, эти причины регулируются законом "О воинской обязанности и военной службе".

Если лицо не может явиться по повестке, оно обязано как можно скорее сообщить ТЦК о причинах отсутствия. Это можно сделать лично, через электронные средства связи или отправив заказное письмо с подтверждением о вручении.

Среди причин, которые считаются уважительными для неявки в ТЦК, есть:

  • стихийные бедствия;
  • состояние здоровья;
  • военные действия на территории проживания;
  • смерть близкого родственника (родителей, детей, мужа или жены, братьев или сестер);
  • смерть родственников мужа или жены;
  • другие непредвиденные обстоятельства, препятствующие своевременной явке.

Такие причины обязательно должны быть подтверждены соответствующими документами, заверенными государственными учреждениями или другими официальными организациями.

В случае, если военнообязанный не предоставит объяснений относительно неявки, его могут оштрафовать на сумму от 17 до 25,5 тысяч гривен. За систематическое нарушение возможно привлечение к уголовной ответственности с наказанием в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, сотрудники ТЦК могут наложить штраф за отказ предъявить военно-учетный документ.

Ранее Фокус писал, в какие сроки надо предупредить ТЦК, чтобы не получить штраф.