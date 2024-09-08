От 3 до 7 дней: о чем и когда нужно предупредить ТЦК, чтобы не получить штраф

За неявку по повестке, а также за неоповещение об изменениях персональных данных — ТЦК оштрафуют военнообязанного. Избежать санкции можно, главное все сделать правильно и в положенный срок.

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В Закарпатской области ТЦК и СП оштрафовал военнообязанного за то, что он своевременно не сообщил о группе инвалидности. После того, как МСЭК было установлена 3 группа инвалидности, мужчина должен был в течение 7 дней сообщить об этом военкомам. Но, как после изложил военнообязанный в исковом обращении, сделать ему этого не удалось из-за физической неспособности. Впрочем, суду это "оправдание" не показалось достаточно убедительным. Только вот, согласно закону, уведомить о группе инвалидности военнообязанного должны и представители МСЭК. Но в итоге, штраф в 17 000 грн заплатит лишь мужчина.

В каких случаях военнообязанный должен уведомлять ТЦК об изменениях

По словам юриста ОО "Юридическая сотня" Юлии Засобы, в соответствии с законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ от 30 декабря 2022 г. № 1487, если военнообязанного установили инвалидность или измененили группу инвалидности, уведомить ТЦК и СП в течение 7 дней обязана МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия).

В то же время законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусматривается, что сам призывник, военнообязанный или резервист, лично должен в течение 7 дней сообщить ТЦК и СП, если у него произошли изменения:

семейного положения,

места жительства (пребывания),

номеров связи,

адреса электронной почты,

образования,

места работы,

должности,

состояния здоровья (в том числе установление инвалидности или изменение группы инвалидности).

Если военнообязанный не сообщит ТЦК и СП в семидневный срок об изменениях, у военкомата есть основания привлечь такого человека к административной ответственности по ст. 210 КУоАП. Во время военного положения речь идет о штрафе в размере от 17 000 до 25 500 грн.

"Следует отметить, что лицо не привлекается к административной ответственности, если ТЦК и СП могут получить персональные данные призывника, военнообязанного, резервиста путем электронного взаимодействия с другими информационными системами, реестрами, в том числе публичными, базами данных, держателями которых являются государственные органы. То есть, если ТЦК могут потребовать у органа государственной власти определенную информацию, относительно личности, в таком случае лицо нельзя привлечь к административной ответственности за несообщение таких сведений", — объясняет Фокусу Засоба.

При этом, по словам адвоката Олега Леонтьева, так как закон обязывает и госорганы и самого военнообязанного сообщать об изменениях его персональных данных, лучше лично уведомить ТЦК об информации, которая влияет на получение или отмену отсрочки.

"Я считаю, что нужно уведомлять самостоятельно. Но при этом можно попытаться доказать ТЦК, что госорганы должны сообщать об изменениях семейного положения, состояния здоровья и прочее. Но по общему правилу, лучше сообщать о тех данных, которые влияют на отсрочку от мобилизации", — отмечает в беседе с Фокусом эксперт.

Как правильно обратиться в ТЦК в случае неявки по повестке по уважительной причине

В случае неприбытия в срок, определенный в повестке, гражданин обязан уведомить ТЦК и СП в кратчайшие сроки, но не позднее трех дней от даты и времени.

По словам адвоката Олега Леонтьева, письменное обращение к ТЦК составляется в свободной форме. Важно указать ФИО, реквизиты повестки и причины, по которым военнообязанный не явился в ТЦК. Также к письму нужно приложить документальное подтверждения обстоятельств, которые помешали человеку вовремя прийти в военкомат.

При этом юрист Юлия Засоба отмечает, что уведомить ТЦК о причинах неявки по повестки можно любым способом: лично, электронным или заказным письмом с уведомлением о вручении.

Уважительными причинами неприбытия в ТЦК в срок, определенный в повестке, являются:

стихийные бедствия;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия;

смерть близкого родственника (родителей, жены (супруга), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы)

смерть близкого родственника его жены (супруга);

другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный срок.

В то же время наличие оснований должно быть документально подтверждено. А смами документы должны быть заверены уполномоченными государственными органами, учреждениями и организациями государственной и коммунальной формы собственности. То есть, справку из частной больницы могут не принять.

Если человек проходит лечение и не может самостоятельно написать и отправить письмо в ТЦК о причинах неявки по повестке, а его семья отсутствует, уведомить военкомат по электронной почте может врач или знакомые военнообязанного. Также можно воспользоваться услугами адвоката.

Если человек не предупредит ТЦК о причинах неявки в срок, его могут привлечь к административной ответственности. В таком случае накладется штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн. В случае систематических нарушений могут быть основания для привлечения и к уголовной ответственности. Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Фокус ранее писал, как правильно оформить отсрочку от мобилизации в ТЦК и СП,

Также Фокус отмечал, что украинские студенты могут выезжать за границу на обучение, но при определенных обстоятельствах.