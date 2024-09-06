Отсрочка от мобилизации: в ТЦК объяснили, как правильно оформить
Военнообязанные граждане не всегда оформляют отсрочку должным образом. Для того, чтобы сделать все правильно, придется лично посетить ТЦК и СП.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и призвать на службу могут военнообязанных мужчин возрастом от 18 до 60 лет. При этом у некоторых есть право на отсрочку. Деталями поделился начальник юридической службы Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Грунда.
По его словам, ряд граждан имеют право на отсрочку от призыва, однако не всегда оформляют ее должным образом. В результате и получается, что они также подлежат мобилизации.
"Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Но наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку, еще не подтверждает, что лицу оно предоставлено", — заявил Роман Грунда.
Отсрочка от мобилизации — как правильно оформить
Для того, чтобы получить все же отсрочку, военнообязанным необходимо предпринять ряд мер, среди которых:
- собрать необходимые документы, которые определены постановлением Кабинета министров Украины 560 "Про порядок проведения призыва на военную службу во время мобилизации";
- лично посетить территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту нахождения на воинском учете или по месту регистрации/месту проживания;
- подать документы на комиссию, которая создана в ТЦК и СП;
- получить решение комиссии о предоставлении или об отказе в предоставлении отсрочки.
Напомним, 5 сентября сообщалось, что украинцев будут наказывать большими штрафами за отказ предъявить документы ТЦК. Сотрудники военкоматов могут наложить штраф от 5 100 до 25 500 грн. Если ТЦК и СП может получить сведения из реестра "Оберіг", то оснований для привлечения лица к админответственности нет.
4 сентября сообщалось, что украинские студенты могут выезжать за границу на обучение, но при определенных обстоятельствах. Кроме того, что нужно быть студентом высшего учебного заведения, необходимо соответствовать еще нескольким условиям.