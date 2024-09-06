Відстрочка від мобілізації: у ТЦК пояснили, як правильно оформити

Військовозобов'язані громадяни не завжди оформляють відстрочку належним чином. Для того, щоб зробити все правильно, доведеться особисто відвідати ТЦК і СП.

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В Україні триває загальна мобілізація і призвати на службу можуть військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. При цьому дехто має право на відстрочку. Деталями поділився начальник юридичної служби Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Грунда.

За його словами, низка громадян мають право на відстрочку від призову, однак не завжди оформляють її належним чином. У результаті й виходить, що вони також підлягають мобілізації.

"Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Але наявність права та документів, які підтверджують право на відстрочку, ще не підтверджує, що особі воно надано", — заявив Роман Грунда.

Відстрочка від мобілізації — як правильно оформити

Для того, щоб отримати все ж таки відстрочку, військовозобов'язаним необхідно вжити низку заходів, серед яких:

зібрати необхідні документи, які визначені постановою Кабінету міністрів України 560 "Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації";

особисто відвідати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації/місцем проживання;

подати документи на комісію, яка створена в ТЦК і СП;

отримати рішення комісії про надання або про відмову в наданні відстрочки.

Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що українців каратимуть великими штрафами за відмову пред'явити документи ТЦК. Співробітники військкоматів можуть накласти штраф від 5 100 до 25 500 грн. Якщо ТЦК і СП може отримати відомості з реєстру "Оберіг", то підстав для притягнення особи до адмінвідповідальності немає.

4 вересня повідомлялося, що українські студенти можуть виїжджати за кордон на навчання, але за певних обставин. Крім того, що потрібно бути студентом вищого навчального закладу, необхідно відповідати ще кільком умовам.