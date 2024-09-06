Дефекти стоп, артрози, ампутації: з якими хворобами кісток та м'язів ставлять непридатність

Лікарі, які оглядають військовозобов'язаних з різними видами артрозів, повинні направити їх на стаціонарне обстеження та лікування, вказано у положенні про медкомісію. Це потрібно для того, щоб не сталось рецидивів, якщо людину призвуть на військову службу.

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Українці, які мають хвороби кісток та м'язів, можуть отримати непридатність до служби, пройшовши військово-лікарську комісію (ВЛК). Перелік станів здоров'я, які дають таку можливість, наведенні у Положенні про ВЛК. У переліку є хвороби кісток та м'язів, наприклад, ампутації та різні види артрозів. Повний перелік статей і станів вказаний у нормативно-правому акті — наказі Кабінету Міністрів від 14 серпня 2008 року № 402, опублікованому на порталі Верховної Ради.

Непридатність до служби через хвороби кістково-м’язової системи

У положенні про військово-лікарську експертизу є шість статей, які стосуються придатності чи непридатності через хвороби M00-M99 Міжнародної класифікації. Для п'яти з них вказано, що при серйозних порушеннях функцій людину мають виключити з обліку і встановити статус "непридатний до служби".

У яких випадках виключають з обліку через проблеми з кістками та м'язами:

стаття 60 — атропатії, поліартропатії, поліартеріїт, анкілозуючий спондилоартрит;

стаття 61 — артрози різних видів, ураження м'язів, бурсопатії тощо, остеопороз кісток, повільне зрощення перелому, дисплазія, остеомієліт;

стаття 62 — деформації та дефекти пальців кисті та стопи, набуті деформації кінцівок;

стаття 63 — ампутації верхніх або нижніх кінцівок (двосторонні, односторонні на певному рівні);

стаття 64 — хвороби хребта, кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз, ураження міжхребцевих дисків та ін..

У тексті нормативно-правового акту можна прочитати, на що звертають уваги лікарі ВЛК, коли визначають складність ситуації — чи є порушення функцій, чи є "стійкі та значні зміни". Зокрема, докладно перелічуються діагнози для статті 60, які дають право на непридатність (наприклад, червоний вовчак, склеродермія, системні васкуліти тощо). Щодо статті 61 вказано, що висновок роблять після стаціонарного обстеження та лікування. Причина такої уваги — поява рецидивів під час військової служби.

Зазначимо, у жовтні 2023 року Фокус описував випадок бійця ЗСУ, який під час боїв отримав поранення і йому ампутували ногу. Після поранення він пройшов ВЛК і там з'ясувалось, що він має статус обмежено придатного. У чинному положенні про медкомісію вже немає такого статусу: людину можуть визнати або непридатною, або придатною для служби в ТЦК, медзакладах, логістиці тощо, або придатною без обмежень (якщо порушення функцій незначні).

Нагадуємо, 4 вересня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що у Раді розглядають "помилку у законі", який дозволяє мобілізувати деякі категорії українців. Тим часом адвокат Володимир Крекотен пояснив, що громадян можуть оштрафувати за відмову показувати документи ТЦК.