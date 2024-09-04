Призивають обмежено придатних до 25 років: в законі про мобілізацію є помилка, — нардеп (відео)

За словами парламентаря Олексія Гончаренко, наразі йде робота щодо усунення цієї юридичної колізії шляхом підготовки законопроєкту щодо заборони призову цієї категорії громадян.

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До лав Збройних сил України почали мобілізовувати обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років. Про це заявив народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в ефірі телеканалу "Рада.

"Річ у тому, що при прийнятті мобілізаційного закону була допущена чи то помилка, чи то свідомо була зроблена лазівка, відповідно до якої можна мобілізовувати 18, 25-річних. Мова йде про тих, хто так звані обмежено придатні, і, на жаль, цей процес уже пішов. 18-річні — це діти, це реально, це по-перше. По-друге, це абсолютно є несправедливим. Виходить так сьогодні, що здорових хлопців 18-25 років — ні, а хворих — так, і забираємо їх", — зазначив нардеп.

Він додав, що 3 вересня за основу був проголосований новий законопроєкт. Наразі до документа вносяться правки для подальшого розгляду Верховною Радою України.

Нагадаємо, у вівторок, 7 вересня, Верховна Рада проголосувала за основу законопроєкту про заборону мобілізації обмежено придатних 18-25 років. "За" проголосувало 295 парламентарів. В пояснювальній записці зазначено, що проєкт розроблений з метою надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним до 25-річного віку, які були визнані обмежено придатними за станом здоров'я у воєнний час до червня 2024 року, в разі визнання їх придатними до військової служби.