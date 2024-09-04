Призывают ограниченно годных до 25 лет: в законе о мобилизации есть ошибка, — нардеп (видео)

По словам парламентария Алексея Гончаренко, сейчас идет работа по устранению этой юридической коллизии путем подготовки законопроекта о запрете призыва этой категории граждан.

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В ряды Вооруженных сил Украины начали мобилизовать ограниченно годных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом заявил народный депутат Украины, член депутатской фракции политической партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в эфире телеканала "Рада.

"Дело в том, что при принятии мобилизационного закона была допущена то ли ошибка, то ли сознательно была сделана лазейка, согласно которой можно мобилизовать 18, 25-летних. Речь идет о тех, кто так называемые ограниченно пригодны, и, к сожалению, этот процесс уже пошел. 18-летние — это дети, это реально, это во-первых. Во-вторых, это абсолютно несправедливо. Получается так сегодня, что здоровых ребят 18-25 лет — нет, а больных — да, и забираем их", — отметил нардеп.

Он добавил, что 3 сентября за основу был проголосован новый законопроект. Сейчас в документ вносятся правки для дальнейшего рассмотрения Верховной Радой Украины.

Напомним, во вторник, 7 сентября, Верховная Рада проголосовала за основу законопроекта о запрете мобилизации ограниченно годных 18-25 лет. "За" проголосовало 295 парламентариев. В пояснительной записке указано, что проект разработан с целью предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанным до 25-летнего возраста, которые были признаны ограниченно годными по состоянию здоровья в военное время до июня 2024 года, в случае признания их годными к военной службе.