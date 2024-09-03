Рада в первом чтении поддержала запрет мобилизации ограниченно пригодных до 25 лет

Парламент отказался рассматривать документ в целом, сообщил Гончаренко. Против этого выступили в "Слуге народа".

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Во вторник, 7 сентября, Верховная Рада проголосовала за основу законопроекта о запрете мобилизации ограниченно пригодных 18-25 лет. Об этом сообщил нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

По его словам, за документ №11379-д, предусматривающий освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет, которые были признаны ограниченно пригодными, в первом чтении отдали свои голоса 295 парламентариев.

"Пытаемся дожать, чтобы голосовали сразу в целом", — подчеркнул избранник.

Впрочем, добавил Гончаренко, фракция "Слуга народа" выступила против.

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Как уточнил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, чтобы поставить законопроект на голосование в целом, "Европейская солидарность" блокировала трибуну ВРУ, но из-за сопротивления "СН" пришлось вернуться к рассмотрению других законов.

О чем законопроект

Граждане до 25 лет, в отношении которых при приписке к призывным участкам было принято решение о непригодности к военной службе в мирное время и ограниченной годности в военное время, были взяты на воинский учет как освобожденные от призыва на срочную военную службу. После изменений в закон об усилении мобилизации, который вступил в силу 18 мая, статья 37 была изложена в новой редакции, где порядка снятия ранее признанных ограниченно годными мужчин до 25 лет с учета военнообязанных уже нет.

Согласно заключительным и переходным положениям об отмене статуса ограниченно годных вышеупомянутые граждане подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе.

Но, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, с учетом изменений в перечне болезней для определения степени годности, большинство из таких мужчин после прохождения осмотра будут признаны годными к военной службе.

Хотя Кабмин и предусмотрел, что до достижения 25-летнего возраста мужчины не направляются на ВВК, но это касается только тех, кто прошел базовую общевойсковую подготовку.

Напомним, 13 июля адвокаты рассказали, каких категорий мужчин может коснуться мобилизация до 25 лет. 19 июля заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин высказал свое мнение относительно призыва в армию, который, по его мнению, должен затронуть молодое поколение украинцев.