Рада у першому читанні підтримала заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років

Парламент відмовився розглядати документ в цілому, повідомив Гончаренко. Проти цього виступили у "Слузі народу".

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У вівторок, 7 вересня, Верховна Рада проголосувала за основу законопроєкту про заборону мобілізації обмежено придатних 18-25 років. Про це повідомив нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко.

За його словами, за документ №11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років, що були визнані обмежено придатними, у першому читанні віддали свої голоси 295 парламентарів.

"Намагаємось дотиснути, щоб голосували одразу в цілому", — наголосив обранець.

Утім, додав Гончаренко, фракція "Слуга народу" виступила проти.

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Як уточнив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, аби поставити законопроєкт на голосування у цілому, "Європейська солідарність" блокувала трибуну ВРУ, але через супротив "СН" довелося повернутися до розгляду інших законів.

Про що законопроєкт

Громадяни до 25 років, стосовно яких при приписці до призовних дільниць було прийняте рішення щодо непридатності до військової служби в мирний час та обмеженої придатності у воєнний час, були взяті на військовий облік як звільнені від призову на строкову військову службу. Після змін до закону про посилення мобілізації, який набув чинності 18 травня, статтю 37 було викладено в новій редакції, де порядку зняття раніше визнаних обмежено придатними чоловіків до 25 років з обліку військовозобов’язаних вже немає.

Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями про скасування статусу обмежено придатних вищезазначені громадяни підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.

Але, як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, з урахуванням змін у переліку хвороб для визначення ступеня придатності, більшість з таких чоловіків після проходження огляду будуть визнані придатними до військової служби.

Хоча Кабмін і передбачив, що до досягнення 25-річного віку чоловіки не направляються на ВЛК, але це стосується лише тих, хто пройшов базову загальновійськову підготовку.

Нагадаємо, 13 липня адвокати розповіли, яких категорій чоловіків може торкнутись мобілізація до 25 років. 19 липня заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін висловив свою думку щодо призову в армію, який, на його думку, має зачепити молоде покоління українців.