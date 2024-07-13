Незважаючи на затверджений законодавством призовний вік — 25 років, трапляються випадки призову на військову службу під час мобілізації громадян, які є молодшими. Юристи розтлумачили закон та пояснили, хто має право на відстрочку від мобілізації в 2024 році, а кого можуть мобілізувати.

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Українці, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Про це йдеться у проєкті закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (№9281 від 09.05.2023) про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27 до 25 років, який підписав президент України Володимир Зеленський 2 квітня 2024 року. Утім є три категорії чоловіків до 25 років, які можуть бути мобілізовані. Фокус отримав коментарі адвокатів.

"Не всі громадяни до 25 років "застраховані" від мобілізації, а лише ті які мають приписне посвідчення та статус призовника. Варто зазначити, що відповідно до ч. 9 ст. 1 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо військового обов’язку виділяються наступні категорії громадян: допризовники, призовники, військовослужбовці, військовозобов’язані, резервісти. Відповідно до ст. 37 закону, особа, яка досягла 17 років, пройшла медичний огляд береться на військовий облік призовників і перебуває в ньому до досягнення нею 25 річного віку", — пояснила адвокатка АО EvrikaLaw Ольга Брус.

Не всі громадяни до 25 років застраховані від мобілізації, а лише ті які мають приписне посвідчення та статус призовника Фото: Радіо Трек

Кого можуть мобілізувати до 25 років

Є три категорії чоловіків до 25 років, які можуть бути мобілізовані:

військовозобов'язані, які проходили військову кафедру, є офіцерами запасу і зараз не навчаються на магістратурі;

військовозобов'язані, які раніше відслужили строкову службу (не враховуючи останню демобілізацію строковиків, яких рік не будуть мобілізовувати);

особи, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час. Вони теж є військовозобов'язаними.

Чоловікам, молодшим за 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були свого часу визнані обмежено придатними, також можуть не надати відстрочку

Чоловікам, молодшим за 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були свого часу визнані обмежено придатними, також можуть не надати відстрочку.

Юристи кажуть: деяких чоловіків можуть мобілізувати до досягнення 25 років Фото: Скрин відео

"Так сталося через те, що після ухвалення низки законів, виявилося, що не існує порядку переведення з обліку військовозобов'язаних на облік призовників чоловіків до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними, і надалі після проходження повторного медогляду будуть визнані придатними. Через те, що деякі норми законів були змінені, загальна норма про вік вже не діє, у зв’язку з чим виникають питання у чоловіків до 25 років щодо їх можливої мобілізації. Відповідно до нині чинної редакції закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку не підлягають військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до ст. 10-1 закону "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу", — пояснила Фокусу Анна Даніель, адвокатка, керуюча адвокатського бюро "Анни Даніель".

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Проте, виникає питання: що робити із тими, хто цю підготовку чи службу не проходив? За словами юристки, це поки не визначено.

Також незрозуміло, чи є чоловіки до 25 років із статусом "непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час" військовозобов’язаними і чи законна їх мобілізація, адже закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" поширюється лише на військовозобов’язаних та резервістів.

Незрозуміло, чи є чоловіки до 25 років із статусом "непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час" військовозобов’язаними і чи законна їх мобілізація

Водночас, навіть до внесення вищезазначених змін, положення про взяття на облік військовозобов’язаних та можливість мобілізації чоловіків, які визнані обмежено придатними, не відповідають принципу справедливості, оскільки ці особи так само, як і призовники, не досягли 25 років та не проходили військову службу.

Адвокатка розповіла, коли можуть мобілізувати студента Фото: Getty Images

Коли можуть мобілізувати студента

Як розповіла Анна Даніель, практика свідчить, що закон потребує чітко прописаних категорій військовозобов’язаних до 25-річного віку, яким надається відстрочка від призову. Так, адвокатка навела приклади, коли під час оновлення даних у ТЦК деяких студентів, які закінчують бакалаврат і зареєстровані на іспити у магістратуру, з тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного, виданим, як обмежено придатним, все одно направляють на ВЛК.

Нардепи вже зареєстрували проєкт закону про внесення змін щодо розширення кола військовозобов’язаних до 25-річного віку для надання відстрочки від призову під час мобілізації

"Тому народні депутати вже подали і зареєстрували проєкт закону про внесення змін до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення кола військовозобов’язаних до 25-річного віку для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації (№11379 від 24.06.2024), що розроблений з метою надання відстрочки від призову на військову служби під час мобілізації військовозобов’язаним до 25-річного віку, які були визнані обмежено придатними за станом здоров'я у воєнний час до червня 2024 року, в разі визнання їх придатними до військової служби", — зазначила Анна Даніель.

Особи, яких примусово мобілізували, можуть звернутися за захистом своїх прав до суду Фото: Pixabay

Як захистити право на відстрочку від мобілізації

Адвокатка АО EvrikaLaw Ольга Брус наголошує на тому, що особи, яких примусово мобілізували, можуть звернутися за захистом своїх прав до суду, подавши відповідну позовну заяву. Суди у свою чергу під час винесення рішення мають керуватися принципом тлумачення закону на користь особи "in dubio pro homine" ("У разі сумніву — на користь обвинуваченого").

Під час дії воєнного стану військовозобов’язані, за наявності підстав, передбачених ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мають право на відстрочку

"Кожен випадок — індивідуальний. Треба розуміти ситуацію і детально вивчати її. За наявності підстав звертатися до окружного адміністративного суду", — погоджується Анна Даніель.

Вона наголосила, що під час дії воєнного стану військовозобов’язані, за наявності підстав, передбачених ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мають право на відстрочку.

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Перелік документів, що подаються військовозобов’язаним для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації відповідно до підстав, зазначених у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено у Додатку 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період ,затвердженого Постановою № 560 від 16 травня 2024 р. Залежно від підстави на відстрочку і категорії осіб, які мають право на відстрочку відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", визначено пакет необхідних документів для кожного випадку.

І Фокус вже писав, що у Міністерстві оборони України визнали, що військовозобов'язаних, які оновили свої військово-облікові дані через мобільний застосунок "Резерв+", можуть примусово доправити до Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК і СП) для уточнення даних.