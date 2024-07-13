Несмотря на утвержденный законодательством призывной возраст — 25 лет, бывают случаи призыва на военную службу по мобилизации граждан, которые моложе. Юристы растолковали закон и объяснили, кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2024 году, а кого могут мобилизовать.

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Украинцы, достигшие 25-летнего возраста, будут подлежать снятию с воинского учета призывников и постановке на воинский учет военнообязанных. Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе"(№9281 от 09.05.2023) о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет, который подписал президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля 2024 года. Впрочем, есть три категории мужчин до 25 лет, которые могут быть мобилизованы. Фокус получил комментарии адвокатов.

"Не все граждане до 25 лет "застрахованы" от мобилизации, а только те, которые имеют приписное удостоверение и статус призывника . Стоит отметить, что в соответствии с ч. 9 ст. 1 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно воинской обязанности выделяются следующие категории граждан: допризывники, призывники, военнослужащие, военнообязанные, резервисты. В соответствии со ст. 37 закона, лицо, достигшее 17 лет, прошедшее медицинский осмотр берется на воинский учет призывников и находится в нем до достижения им 25 летнего возраста", — пояснила адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус.

Не все граждане до 25 лет застрахованы от мобилизации, а только те, которые имеют приписное удостоверение и статус призывника Фото: Радио Трек

Кого могут мобилизовать до 25 лет

Есть три категории мужчин до 25 лет, которые могут быть мобилизованы:

военнообязанные, которые проходили военную кафедру, являются офицерами запаса и сейчас не учатся на магистратуре;

военнообязанные, которые ранее отслужили срочную службу (не считая последнюю демобилизацию срочников, которых год не будут мобилизовать);

лица, которые приписывались к призывным участкам по старому законодательству и им установили статус непригодных к военной службе в мирное время, или ограниченно годных в военное время. Они тоже являются военнообязанными.

Мужчинам моложе 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно годными, также могут не предоставить отсрочку

Мужчинам моложе 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно годными, также могут не предоставить отсрочку.

Юристы говорят: некоторых мужчин могут мобилизовать до достижения 25 лет Фото: Скрин видео

"Так произошло из-за того, что после принятия ряда законов, оказалось, что не существует порядка перевода с учета военнообязанных на учет призывников мужчин до 25 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными, и в дальнейшем после прохождения повторного медосмотра будут признаны годными. Из-за того, что некоторые нормы законов были изменены,общая норма о возрасте уже не действует, в связи с чем возникают вопросы у мужчин до 25 лет относительно их возможной мобилизации. Согласно ныне действующей редакции закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" призыву на военную службу по мобилизации до достижения 25-летнего возраста не подлежат военнообязанные, которые прошли базовую общевойсковую подготовку в соответствии со ст. 10-1 закона "О воинской обязанности и военной службе" или базовую военную службу", — пояснила Фокусу Анна Даниэль, адвокат, управляющая адвокатского бюро "Анны Даниэль".

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Однако, возникает вопрос: что делать с теми, кто эту подготовку или службу не проходил? По словам юриста, это пока не определено.

Также непонятно, являются ли мужчины до 25 лет со статусом "непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время" военнообязанными и законна ли их мобилизация, ведь закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" распространяется только на военнообязанных и резервистов.

Непонятно, являются ли мужчины до 25 лет со статусом "непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время" военнообязанными и законна ли их мобилизация

В то же время, даже до внесения вышеупомянутых изменений, положения о постановке на учет военнообязанных и возможность мобилизации мужчин, которые признаны ограниченно годными, не соответствуют принципу справедливости, поскольку эти лица так же, как и призывники, не достигли 25 лет и не проходили военную службу.

Адвокат рассказала, когда могут мобилизовать студента Фото: Getty Images

Когда могут мобилизовать студента

Как рассказала Анна Даниэль, практика показывает, что закон требует четко прописанных категорий военнообязанных до 25-летнего возраста, которым предоставляется отсрочка от призыва. Так, адвокат привела примеры, когда при обновлении данных в ТЦК некоторых студентов, которые заканчивают бакалавриат и зарегистрированы на экзамены в магистратуру, с временным удостоверением военнообязанного, выданным, как ограниченно годным, все равно направляют на ВВК.

Нардепы уже зарегистрировали проект закона о внесении изменений относительно расширения круга военнообязанных до 25-летнего возраста для предоставления отсрочки от призыва по мобилизации

"Поэтому народные депутаты уже подали и зарегистрировали проект закона о внесении изменений в закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно расширения круга военнообязанных до 25-летнего возраста для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации (№11379 от 24.06.2024), который разработан с целью предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанным до 25-летнего возраста, которые были признаны ограниченно годными по состоянию здоровья в военное время до июня 2024 года, в случае признания их годными к военной службе", — отметила Анна Даниэль.

Лица, которых принудительно мобилизовали, могут обратиться за защитой своих прав в суд Фото: Pixabay

Как защитить право на отсрочку от мобилизации

Адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус отмечает, что лица, которых принудительно мобилизовали, могут обратиться за защитой своих прав в суд, подав соответствующее исковое заявление. Суды в свою очередь при вынесении решения должны руководствоваться принципом толкования закона в пользу лица"in dubio pro homine" ("В случае сомнения — в пользу обвиняемого").

Во время действия военного положения военнообязанные, при наличии оснований, предусмотренных ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеют право на отсрочку

"Каждый случай — индивидуальный. Надо понимать ситуацию и детально изучать ее. При наличии оснований обращаться в окружной административный суд", — соглашается Анна Даниэль.

Она отметила, что во время действия военного положения военнообязанные, при наличии оснований, предусмотренных ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеют право на отсрочку.

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Перечень документов, представляемых военнообязанным для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации в соответствии с основаниями, указанными в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определен в Приложении 5 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного Постановлением № 560 от 16 мая 2024 г. В зависимости от основания на отсрочку и категории лиц, имеющих право на отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", определен пакет необходимых документов для каждого случая.

И Фокус уже писал, что в Министерстве обороны Украины признали, что военнообязанных, которые обновили свои военно-учетные данные через мобильное приложение "Резерв+", могут принудительно доставить в Территориальные центры комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) для уточнения данных.