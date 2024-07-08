Мобилизация студентов: могут ли забрать в армию 18-летних, которые учатся заочно

Адвокат Андрей Межирицкий объяснил, если парень находится на воинском учете призывников и имеет приписное удостоверение, то его не могут призвать на военную службу.

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Согласно закону о мобилизации, призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, которые получают повестки. Адвокат Андрей Межирицкий на портале b2bconsult ответил на вопрос, могут ли мобилизовать парня, который имеет 18 лет и учится заочно в университете.

Он отметил, что закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" касается лиц, состоящих на учете военнообязанных и резервистов.

Межирицкий пояснил, что по украинскому законодательству есть три вида воинского учета: учет призывников, военнообязанных и резервистов.

"То есть, если человек состоит на учете призывников, имеет приписное удостоверение призывника, то независимо от возраста такое лицо не может быть мобилизованным без его согласия", — отметил юрист.

Он добавил, что в других случаях, если лицо было признано непригодным к военной службе в мирное время и имеет временное удостоверение военнообязанного или не имеет никакого военно учетного документа, то такое лицо могут мобилизовать.

"Итак, если парень находится на воинском учете призывников и имеет приписное удостоверение, то его не могут призвать на военную службу до достижения им 25 лет. При других обстоятельствах он может быть мобилизован по достижении 18 лет", — сообщил Межирицкий.

Напомним, с 1 июля три категории студентов могут призвать на военную службу. Это студенты-заочники, те, кто получает очередное высшее образование и те, кто получает образование по уровню ниже уже полученного.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что уже зимой могут ввести базовую общевойсковую подготовку для студентов.