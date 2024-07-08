Мобілізація студентів: чи можуть забрати до армії 18-річних, які вчаться заочно

Адвокат Андрій Межирицький пояснив, якщо хлопець перебуває на військовому обліку призовників та має приписне посвідчення, то його не можуть призвати на військову службу.

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В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. Згідно з законом про мобілізацію, призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки. Адвокат Андрій Межирицький на порталі b2bconsult відповів на запитання, чи можуть мобілізувати хлопця, який має 18 років і навчається заочно в університеті.

Він зазначив, що закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" стосується осіб, які перебувають на обліку військовозобов'язаних та резервістів.

Межирицький пояснив, що за українським законодавством є три види військового обліку: облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

"Тобто, якщо людина перебуває на обліку призовників, має приписне посвідчення призовника, то незалежно від віку така особа не може бути мобілізованою без її згоди", — зазначив юрист.

Він додав, що в інших випадках, якщо особа була визнана непридатною до військової служби в мирний час та має тимчасове посвідчення військовозобов'язаного або не має жодного військово облікового документа, то таку особу можуть мобілізувати.

"Отже, якщо хлопець перебуває на військовому обліку призовників та має приписне посвідчення, то його не можуть призвати на військову службу до досягнення ним 25 років. За інших обставин він може бути мобілізованим за досягнення 18 років", — повідомив Межирицький.

Нагадаємо, з 1 липня три категорії студентів можуть призвати на військову службу. Це студенти-заочники, ті, хто здобуває чергову вищу освіту і ті, хто здобуває освіту за рівнем, нижчим за вже отриману.

Заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький заявив, що вже взимку можуть запровадити базову загальновійськову підготовку для студентів.