Дефекты стоп, артрозы, ампутации: с какими болезнями костей и мышц ставят непригодность

Врачи, которые осматривают военнообязанных с различными видами артрозов, должны направить их на стационарное обследование и лечение, указано в положении о медкомиссии. Это нужно для того, чтобы не произошло рецидивов, если человека призовут на военную службу.

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Украинцы, которые имеют болезни костей и мышц, могут получить непригодность к службе, пройдя военно-врачебную комиссию (ВВК). Перечень состояний здоровья, которые дают такую возможность, приведены в Положении о ВВК. В перечне есть болезни костей и мышц, например, ампутации и различные виды артрозов. Полный перечень статей и состояний указан в нормативно-правом акте — приказе Кабинета Министров от 14 августа 2008 года № 402, опубликованном на портале Верховной Рады.

Непригодность к службе из-за болезней костно-мышечной системы

В положении о военно-врачебной экспертизе есть шесть статей, касающихся пригодности или непригодности из-за болезней M00-M99 Международной классификации. Для пяти из них указано, что при серьезных нарушениях функций человека должны исключить с учета и установить статус "непригоден к службе".

В каких случаях исключают с учета из-за проблем с костями и мышцами:

статья 60 — атропатии, полиартропатии, полиартериит, анкилозирующий спондилоартрит;

статья 61 — артрозы различных видов, поражения мышц, бурсопатии и т.д., остеопороз костей, медленное срастание перелома, дисплазия, остеомиелит;

статья 62 — деформации и дефекты пальцев кисти и стопы, приобретенные деформации конечностей;

статья 63 — ампутации верхних или нижних конечностей (двусторонние, односторонние на определенном уровне);

статья 64 — болезни позвоночника, кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков и др.

В тексте нормативно-правового акта можно прочитать, на что обращают внимание врачи ВВК, когда определяют сложность ситуации — есть ли нарушение функций, есть ли "стойкие и значительные изменения". В частности, подробно перечисляются диагнозы для статьи 60, которые дают право на непригодность (например, красная волчанка, склеродермия, системные васкулиты и т.д.). По статье 61 указано, что заключение делают после стационарного обследования и лечения. Причина такого внимания — появление рецидивов во время военной службы.

Отметим, в октябре 2023 года Фокус описывал случай бойца ВСУ, который во время боев получил ранение и ему ампутировали ногу. После ранения он прошел ВВК и там выяснилось, что он имеет статус ограниченно годного. В действующем положении о медкомиссии уже нет такого статуса: человека могут признать или непригодным, или пригодным для службы в ТЦК, медучреждениях, логистике и т.д., или пригодным без ограничений (если нарушения функций незначительны).

Напоминаем, 4 сентября народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в Раде рассматривают "ошибку в законе", который позволяет мобилизовать некоторые категории украинцев. Между тем адвокат Владимир Крекотен объяснил, что граждан могут оштрафовать за отказ показывать документы ТЦК.