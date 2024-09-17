Мобилизация в сентябре: в ТЦК объяснили, кому могут прислать повестку по почте

Повестка по почте предусмотрена всем военнообязанным гражданам. Она может быть как для прохождения врачебной комиссии, так и "боевая", на отправку в учебный центр.

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Процедура отправки повесток по почте предусмотрена соответствующим постановлением Кабинета Министров Украины № 560. Об этом, как пишет издание "ТелеграфЪ", рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

По его словам, гражданам, которые обновили свои данные, она направляется на адрес, который был указан во время верификации данных. Гражданам, которые не обновили свое данные, повестка направляется на адрес регистрации.

"Информация об адресе, по которому человек зарегистрирован, есть в базе данных "Оберіг". Она подтягивается туда из разных реестров", — рассказал Истомин.

Общее количество повесток, которые должны прислать гражданам, зависит от поставленных задач при комплектовании. То есть, не все военнообязанные граждане из одного населенного пункта в один и тот же день получат повестки.

В случае, когда гражданин отказался расписываться за повестку и не расписался за нее, считается, что все равно уже ознакомлен, то есть повестка считается врученной.

"В постановлении № 560 определено, что надлежащим вручением повестки считаются непосредственно вручение, отказ от получения или даже отсутствие гражданина по адресу, например, регистрации. Поэтому повестка все равно будет считаться врученной", — подчеркнул Истомин.

По его словам, повестка, которая направляется по почте — больше для розыска граждан и для привлечения меньшего количества личного состава ТЦК. Также повестки по почте присылают, когда граждан нельзя вызвать "другими средствами".

Повестка по почте предусмотрена всем военнообязанным гражданам, независимо от обновления данных, подчеркнул спикер. Повестку могут присылать для прохождения врачебной комиссии, так и уже на отправку в учебный центр, если у гражданина все данные уточнены, он пригоден по состоянию здоровья и отсутствует отсрочка.

Напомним, Кабмин утвердил внешний вид повесток на бланке и повесток, которые будут формироваться через реестр "Оберіг". Они имеют одинаковую юридическую силу.

Также мы писали, что в соответствии с законодательством, лицо может не явиться по повестке в ТЦК по уважительным причинам. Однако в этом случае он обязан как можно скорее сообщить ТЦК о причинах отсутствия лично, через электронные средства связи или отправив заказное письмо с подтверждением о вручении.