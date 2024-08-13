В Украине военнообязанным уже присылают повестки по почте: подробности

Повестка направляется заказным письмом. Она считается врученной, даже если адресат ее не получил.

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В Волынской области военнообязанные граждане начали получать повестки через почтового оператора. Об этом пишет местное издание "ВСН".

Как рассказала пресс-офицер Волынского ТЦК и СП Ульяна Кравчук, военнообязанным и резервистам направляются повестки на обновление военно-учетных данных с помощью почты.

Повестки, как отмечается, направляют аказным письмом по адресу, который указало лицо в территориальном центре или по последнему месту регистрации.

По словам представительницы ТЦК, надлежащим подтверждением оповещения о вызове в "военкомат" является:

день получения заказного письма лицом, о чем есть подтверждающий документ от почтового оператора;

день проставления отметки об отказе получить письмо или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу зарегистрированного или фактического места жительства лица, если это лицо не сообщило ТЦК и СП другого адреса места жительства.

"Такая повестка будет считаться надлежащим образом врученной даже в том случае, когда адресат по каким-то причинам не смог ее получить", — отметила пресс-офицер.

Она также подчеркнула, что в случае, если лицо не явилось в ТЦК в определенное время, указанное в повестке, оно будет нести административную ответственность.

Постановление о наложении на нарушителя административного взыскания представители ТЦК направляют заказным письмом по адресу, который указало лицо или по последнему месту регистрации.

"Также дополню, что избежать мобилизации, регулярно платя штраф за нарушение правил воинского учета или за неявку по повестке, не удастся. Ведь административное наказание не освобождает от выполнения воинского долга", — подчеркнула пресс-офицер.

По ее словам, гражданин может заплатить штраф, но он все равно должен выполнить свой долг.

Напомним, что в Украине с 18 июля разрешено отправлять повестки по почте.

Также мы писали, что украинцы за рубежом не будут получать повестки. По словам адвоката Марины Бекало, несмотря на то, что ТЦК известно о месте проживания мужчины за границей после обновления им военно-учетных данных, повестки международным почтовым отправлением присылать не будут.