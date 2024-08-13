В Україні військовозобов'язаним уже надсилають повістки поштою: подробиці

Повістка надсилається рекомендованим листом. Вона вважається врученою, навіть якщо адресат її не отримав.

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У Волинській області військовозобов’язані громадяни розпочали отримувати повістки через поштового оператора. Про це пише місцеве видання "ВСН".

Як розповіла пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук, військовозобов’язаним і резервістам надсилають повістки на оновлення військово-облікових даних за допомогою пошти.

Повістки, як зазначається, надсилають рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі, або ж за останнім місцем реєстрації.

За словами представниці ТЦК, належним підтвердженням оповіщення про виклик до "військкомату" є:

день отримання рекомендованого листа особою, про що є підтверджувальний документ від поштового оператора;

день проставлення позначки про відмову отримати лист чи день проставлення позначки про відсутність особи за адресою зареєстрованого чи фактичного місця проживання особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК і СП іншої адреси місця проживання.

"Така повістка вважатиметься належним чином врученою навіть у тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати", — наголосила пресофіцерка.

Вона також зауважила, що у разі, якщо особа не з’явилася до ТЦК у визначений час, вказаний у повістці, вона нестиме адміністративну відповідальність.

Постанову про накладення на порушника адміністративного стягнення представники ТЦК надсилають рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа або ж за останнім місцем реєстрації.

"Також доповню, що уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку або за неявку за повісткою, не вдасться. Адже адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов’язку", — наголосила пресофіцерка.

За її словами, громадянин може заплатити штраф, але він все одно повинен виконати свій обов’язок.

Нагадаємо, що в Україні з 18 липня дозволено надсилати повістки поштою.

Також ми писали, що українці за кордоном не будуть отримувати повістки. За словами адвокатки Марини Бекало, попри те, що ТЦК відомо про місце проживання чоловіка за кордоном після оновлення ним військово-облікових даних, повістки міжнародним поштовим відправленням не надсилатимуть.