Мобілізація у серпні: коли повістка вважається врученою

Військовозобовʼязаним чоловікам в Україні можуть вручити повістку в будь-якому місці, зокрема, вдома, на навчанні, роботі чи на вулиці.

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Під час мобілізації в Україні повістки можуть вручити всім військовозобовʼязаним громадянам, віком від 18 до 60 років. Видання "24 Канал" розповідає, коли документ про виклик в ТЦК та СП вважається врученим.

Так, повістка вважається врученою у випадках:

особистого підпису людини про отримання документа;

відеозапису вручення повістки чи ознайомлення з її змістом (зокрема й відео доведення акта відмови від отримання документа або відмови в спілкуванні з представниками ТЦК).

Своєю чергою вручити повістку дозволено в будь-якому місці — проживання, навчання, роботи, на вулиці, зупинці, блокпосту тощо.

Народний депутат, член Комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський зауважив, що головне мета закону про мобілізацію — провести облік військовозобовʼязаних громадян, які перебувають у країні та потенційно можуть вступити до війська. Зокрема, через те, що на початку повномасштабного вторгнення багато людей мали статус вимушених переселенців та залишили країну, тому ТЦК не мали обʼєктивної картини того, хто з чоловіків перебуває в Україні, а хто виїхав, хто підлягає призову за станом здоровʼя, а хто має право на відстрочку.

Нагадаємо, в Україні з 18 липня дозволено надсилати повістки поштою. Так, документ вважатиметься врученим у трьох випадках.

Раніше офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак розповіла, що військовозобовʼязані чоловіки повинні відвідувати ТЦК без повісток. Зокрема, йдеться про зміну персональних даних.