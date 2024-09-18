"Укрпошта" отримала перші 6000 повісток в електронному вигляді: як обирають адресатів

За словами представників командування Сухопутних військ ЗСУ, у місцевих ТЦК не вибирали, кому саме надішлють повістки поштою.

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В Україні вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді, в рамках якого на сервери "Укрпошти" надійшло 6000 повісток з електронними підписами начальників Територіальних центрів комплектування (ТЦК). Про це розповіли представники командування Сухопутних військ Збройних сил України порталу Ukrainian Military Pages.

Повідомляється, що в місцевих ТЦК не обирали, на кого саме формувати повістки. Натомість повістки були згенеровані реєстром військовозобов'язаних і підписані електронними підписами начальників ТЦК. Про це свідчить спеціальний QR-код.

Згенеровані повістки були роздруковані "Укрпоштою" і вже розсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних рекомендованими поштовими відправленнями. Перевірити дійсність повісток, сформованих за допомогою реєстру та вручених через "Укрпошту", можна, зчитавши QR-код за допомогою смартфону з додатком "Резерв+".

У виданні також підкреслили, що на явку в ТЦК за повісткою у військовозобов'язаних є 14 днів. В іншому разі передбачено адміністративну відповідальність. Поліція доставлятиме порушників до ТЦК на підставі відповідних звернень у порядку, визначеному статтями 259, 261 і 262 КУпАП. У разі неможливості доставити порушників до ТЦК, їх через суд позбавлятимуть права керування транспортом до виконання або відкликання вимог ТЦК.

Також повідомляється, що така повістка вважається врученою в разі:

отримання поштового відправлення особою;

відмови отримати поштове відправлення;

відсутності особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК при уточненні своїх облікових даних;

відсутності особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншу адресу місця проживання.

Нагадаємо, раніше начальник управління ІТ у Міноборони України Олег Берестовий попередив, що програмісти зроблять процеси, пов'язані з мобілізацією, "прозорішими та цивілізованішими". Так, найближчим часом реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" отримає новий функціонал для оформлення повісток.

Також повідомлялося, що штраф за неявку до ТЦК після отримання повістки значно зріс. Також штрафуватимуть юридичних осіб підприємств, які не надали відомості про працівників.